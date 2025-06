Si Guatemala clasifica, ¿quién podría ser su rival en cuartos?

-

Si Guatemala consigue avanzar a la siguiente ronda en la Copa Oro 2025, su rival en cuartos de final saldrá del Grupo B, integrado por Canadá, Honduras, Curazao y El Salvador, quienes también definen posiciones este martes.

Canadá lidera el bloque (4 puntos) y llega a la última jornada con la clasificación casi asegurada, tras haber goleado 6-0 a los catrachos y empatado 1-1 con los caribeños. Su rival será El Salvador (último con una unidad), que debe ganar y esperar un resultado favorable del otro juego para soñar con avanzar.

El otro duelo será entre Honduras (sublíder con 3 unidades) y Curazao (tercero con 2) en un partido directo por uno de los dos boletos a la siguiente instancia. Si hay ganador clasificará a cuartos de final y eliminará al rival.

Si existe un empate, la "H" se quedará con el boleto, toda vez, El Salvador no derrote a Canadá.

Es difícil arrebatarle el primer lugar del Grupo a Panamá, por lo que, si Guatemala avanza en la segunda posición, se medirá al líder del Grupo B.