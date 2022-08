¿Si te arrancas las canas te salen más? Esto dicen los expertos

Las canas pueden aparecer como parte de un proceso fisiológico de envejecimiento del cabello. Pero arrancarlas no hará que salgan más. Sin embargo no se debe hacer por estas razones.

Muchos se han arrancado más de alguna cana frente al espejo con la esperanza de eliminar al nuevo enemigo. Sin embargo, algunas personas piensan que "si te arrancas una cana, te salen siete más".

Si bien es cierto, aparecerán más canas ¿pero es por la cana que te arrancaste? ¿saldría de todas formas?. La ciencia dice que es un auténtico mito que persigue a los estilistas desde siempre.

Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que una vez las personas notan una cana, suelen fijarse más en este aspecto y notar más.

En psicología esto se trata de uno de los muchos sesgos cognitivos que puede padecer el ser humano y tiende a favorecer, interpretar, buscar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis.

No salen más por quitar las canas

Mientras tanto, el médico, dermatólogo y especialista Miguel Marti aportó una explicación científica "Arrancar una cana no hace que salgan más. Cada pelo nace de un folículo independiente, así que por arrancarlas no van a salir más", aseguró.

La dermatóloga española Cristina Paradelo indicó que "no es cierto que por arrancar una cana salen más. Lo que ocurre es que el folículo ha perdido la capacidad para fabricar melanina y transferirla al tallo piloso no es capaz de recuperarla. Por ello, cuando tras arrancar ese pelo blanco el mismo folículo forme uno nuevo, será blanco igual".

A pesar de que arrancar las canas no hace que salgan más, los expertos coincidieron en que no es recomendable hacerlo porque puede dañarse de forma parcial o completa el folículo, lo que hará que se forme un pelo más fino, de peor calidad o que no se fabrique un nuevo pelo.