¿Qué significa pasar de Guatemala a Guatepeor?

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló en conferencia de prensa este viernes 6 de agosto sobre la salida de Lionel Messi del club, pero una de las cosas que más llamó la atención fue el término que utilizó para describir a la auditoría en el Barcelona: "Pasamos de Guatemala a guatepeor".

Laporta y la marcha de Messi "Tenía que tomar una decisión y la he tomado" pic.twitter.com/jXlJwa4Tvh — MARCA (@marca) August 6, 2021

“Salir de Guatemala para entrar en Guatepeor” es un dicho que se forma a partir de un juego de palabras, el cual expresa la situación paradójica de quien, por evitar una situación mala, acaba por meterse en otra peor.

Este término se aplica a situaciones que a pesar de que busquen escapar de un peligro, la evasión termina en otra situación aún más comprometida, es decir, se sale de una situación mala para entrar en una peor o más grave.

Un claro ejemplo es cuando una persona endeudada logra evadir el pago de sus deudas en el banco, pero resulta cayendo en las garras de los acreedores.

¿Tiene relación con Guatemala?

Ante esta aclaración, no es que Laporta se haya dirigido específicamente a Guatemala como tal, ya que etimológicamente el país no tiene que ver con esta connotación negativa, sino que proviene de la palabra náhuatl Quauhtlemallan, que significa ‘lugar de muchos árboles’.

En inglés, la expresión “salir de Guatemala para caer en Guatepeor” puede traducirse como “to jump out of the frying pan into the fire”, que se entendería como: saltar del sartén al asador.