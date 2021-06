¿Qué significa que un presidente vete o sancione una ley?

La última vez que el presidente vetó un decreto del Congreso ocurrió durante la emergencia por el Covid-19 en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Diputados rechazan el veto a la ley que prohíbe cortar servicios

El presidente Alejandro Giammattei vetó este martes 1 de junio las reformas a la Ley de Contrataciones, pero ¿qué significa este veto?

El veto a una ley es una atribución del presidente de la República, según lo establece el Artículo 178 de la Constitución. Esto ocurre luego de que el Congreso apruebe un decreto y lo envíe al Ejecutivo para que el mandatario lo analice, apruebe o rechace.

Luego de que el Congreso apruebe una ley, tiene diez días hábiles para enviarla el Organismo Ejecutivo y al recibirla, el presidente tiene 15 días hábiles para sancionarla o vetarla, según los artículos 177 y 178 de la Constitución.

¿Qué significa sanción a la ley?

Si el presidente está de acuerdo con lo aprobado por los diputados sancionará o avalará la ley tal y como está. La firmará y ordenará su publicación en el Diario de Centro América. La Ley empezará a regir en el país ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja ese plazo.

¿Qué significa el veto?

El Artículo 178 de la Constitución explica que el veto a una ley es un rechazo a la acción legislativa. El mandatario podrá hacer observaciones para que se modifique la ley. El veto, además, implica que deberá devolver el expediente al Congreso para una nueva discusión.

"Dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente", se lee en el Artículo 178.

Además, el mismo artículo añade que si el Ejecutivo no devuelve el decreto en el plazo, este será sancionado automáticamente y el Congreso deberá promulgar la ley como aprobada dentro de los ocho días siguientes.

El camino del veto en el Congreso

El decreto vetado por el Ejecutivo debe regresar al Congreso de la República. La Junta Directiva debe de poner de conocimiento del pleno y en un plazo que no exceda los 30 días podrá "reconsiderarlo o rechazarlo".

"Si no fuesen aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley de la República", se lee en el Artículo 179.

El veto más reciente

El presidente Alejandro Giammattei tuvo un pulso con los diputados del Congreso en abril de 2020, en plena emergencia por el Covid-19 en Guatemala. El Congreso aprobó el 3 de abril una ley que, ante la posibilidad de un impago por la crisis económica, prohibía a las empresas cortar los servicios esenciales de energía eléctrica, agua, telefonía e Internet mientras estuviera vigente el estado de calamidad.

Ya en el Congreso, los diputados rechazaron el veto de Giammattei y dejaron la ley sin modificaciones. El Ejecutivo debía publicar el decreto en el Diario Oficial, pero no lo hizo y como indica el Artículo 179, el Congreso lo difundió en el Diario de Centro América.