MLP manifiesta frente al TSE a la espera de resolución sobre su binomio

Simpatizantes del MLP realizan una manifestación frente al TSE para exigir la inscripción de su binomio presidencial.

Precandidatos, simpatizantes y líderes indígenas de Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) realizan una manifestación frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir la inscripción de su binomio presidencial, compuesto por Thelma Cabrera candidata proclamada para la presidencial y Jordán Rodas para la vicepresidencia.

La inscripción del binomio fue rechazado por el Registro de Ciudadanos bajo el argumento que la Constancia Transitoria de Reclamación de Cargos o finiquito de Rodas no estaba válido, debido a que recibió una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas.

La resolución del Registro de Ciudadanos fue impugnada por el Comité Ejecutivo Nacional del MLP, y el miércoles 1 de febrero fue elevada al pleno de magistrados, quienes deben conocerla y decidir si inscriben o no a Cabrea y a Rodas como candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

En tanto, los simpatizantes del MLP acudieron a manifestar y amenazaron con paralizar el país si los magistrados del TSE deciden rechazar su recurso de oposición.

"No vamos a alcahuetear a los magistrados del TSE, no estamos para permitir que lleven a cabo un fraude electoral... no mas ayuda y apoyo al pacto de corruptos", manifestó una de las manifestantes.

Mientras que otro indicó: "Vamos a tomar el país, todo se va a paralizar. Si no inscriben a nuestro binomio aquí vamos a estar y si no se cumple con la Constitución vamos a hacer que se cumpla, porque como pueblo tenemos la autoridad para hacerlo... Si no inscriben hoy al binomio, aquí vamos a estar hasta que se inscriba, de lo contrario vamos a tomar el país, vamos a tomar todo y allí van a estar llorando, porque nosotros qué valemos ¿vale más el dinero o vale más el pueblo?".

#Elecciones502 | Simpatizantes del @GtMlp amenazaron con paralizar el país si los magistrados del @TSEGuatemala no inscriben a su binomio presidencial compuesto por @ThelmaCabreraP2 para la presidencia y @JordanRodas para la vicepresidencia | @soy_502 pic.twitter.com/FDrbHcptyG — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) February 2, 2023

En tanto, otro grupo del MLP acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ya que la denuncia contra Rodas fue interpuesta por el actual procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, quien accionó en su contra por supuestas "dudas respecto a alguna documentación" relacionadas con una indemnización en favor del ahora precandidato a la vicepresidencia.

"El pueblo se está levantando y él (Córdova) será el único responsable. Aquí está el pueblo, no venimos de noche, ni con la cara tapada y aquí vamos a estar hasta que se enmiende el error que está dejando al pueblo sin un binomio presidencial qué elegir", dijo una de las manifestantes frente a la PDH.