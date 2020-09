La prestigiosa revista económica Bloomberg publicó una investigación sobre el impacto del Covid-19 en Latinoamérica, destacando una historia de Guatemala, en la que el hambre y el desempleo afectó a miles de familias.

A oscuras y sin ningún centavo en la bolsa. Días y noches sin dormir. Su mente nos descansaba pensando en cómo llevar comida a la mesa. Esa es la historia de Matilde Alonso, un trabajador de la construcción de 34 años que, de un día para otro, se quedó sin trabajo debido a las restricciones establecidas para contener la propagación del Covid-19.

Sentado en un banco hasta altas horas de la noche, con la mente acelerada y sin poder contener las lágrimas. Su única preocupación era que tenía seis bocas que alimentar, ningún centavo en la bolsa y ninguna esperanza de conseguir trabajo, así contó a la revista Bloomberg, quienes realizaron una investigación sobre el impacto del coronavirus en América Latina.

Antes "solíamos comer carne. Ahora no hay carne. Solíamos comer pollo. Ahora, no hay pollo. Solíamos beber leche. Ahora, no hay leche, hasta el pan se fue del menú... ahora solo hay tortillas y sal para comer", manifestó mientras lamentaba su situación y la de su familia.

Desde Buenos Aires, Argentina, hasta México, las familias quedaron a su suerte con las medidas de confinamiento que se decretaron en los países para evitar los contagios del coronavirus. La pandemia puso en evidencia la frágil situación económica del mundo, pero principalmente en América Latina, donde resurgió la pobreza que ha provocado una ola brutal de hambre.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que las naciones de América Latina y el Caribe en las que opera experimentarán un aumento de aproximadamente 270% en la cantidad de personas que enfrentan una inseguridad alimentaria severa en los próximos meses. Algunos países habían experimentado un incremento de las exportaciones, pero las inversiones y la demanda disminuyeron considerablemente generando graves problemas de inseguridad alimentaria.

En Guatemala, el vicepresidente Guillermo Castillo dirige la mesa para disminuir la desnutrición. Lanzaron una campaña para localizar a las familias en riesgo de desnutrición y de inseguridad alimentaria, pero el trabajo va lento y aún se manejan estimaciones, y en poco se ha transformado en apoyo real.

El Gobierno lanzó la Gran Cruzada por la Nutrición con la que buscan menores en riesgo de inseguridad alimentaria. (Foto: Mides)

El Gobierno entregó alimentos, pero muchos se han quejado que la ayuda no llegó. Mientras que en el Congreso se habla de corrupción y que mucha de la ayuda se entregó, incluso, a personas fallecidas.

La pandemia ha hecho que la estabilidad económica sea aún más precaria, con millones de personas que ahora hacen el impensable cambio de vidas relativamente cómodas a no saber de dónde vendrá su próxima comida.

“Esta crisis económica y de salud recién está comenzando y resultará en la mayor cantidad de personas viviendo en escasez de alimentos en los últimos tiempos”, dijo María Teresa García, quien dirige Bancos de Alimentos de México, una organización benéfica de alimentos. "Esta crisis va a dejar una huella durante mucho, mucho tiempo".