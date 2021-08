¿Qué pasará con el auxiliar de Consuelo Porras que pidió a estudiantes disculparse?

La Usac no emitirá ninguna penalización para el auxiliar de cátedra de la fiscal general Consuelo Porras, ni para los alumnos que durante una clase en línea le pidieron renunciar.

El decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos (Usac), Carlos Hernández, informó que no habrá sanciones ni para los alumnos que llamaron "corrupta" a la Fiscal General Consuelo Porras ni para el catedrático auxiliar que les habría pedido disculparse con ella.

Carlos Hernández Gálvez, es el actual director de la Escuela de Administración de la facultad y quien se encuentra en funciones debido a que el decano Luis Antonio Suárez Roldán padece Covid-19.

Consultado por Soy502 acerca de las acciones a seguir luego de los dos videos que se viralizaron, declaró: "No podemos hacer nada".

Del auxiliar de Consuelo Porras

Confirmó que el auxiliar de cátedra de Consuelo Porras es la persona que aparece en el video solicitando a los coordinadores de grupos de estudiantes, redactar una carta para hacer constar que no fueron ellos que le gritaron "corrupta" a Porras, durante una clase virtual.

"No podemos hacer nada porque hay libertad de cátedra. Toda vez que no hagan nada que infrinja la ley universitaria y los reglamentos para docentes, no podemos hacer nada", declaró.

“ Él está en la libertad de expresarse, los estudiantes están en libertad de adherirse o la solicitud de él ” Carlos Hernández , decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac

Dio a conocer que la petición que hizo fue a título personal y no en nombre de las autoridades de la facultad. "Él es quien está hablando y que está molesto, pero eso es cuestión de él".

"Nosotros como autoridades de la facultad en ningún momento se le pidió. Es una acción iniciada por él", dijo el decano en funciones.

De los estudiantes

Hernández dijo que en ese caso tampoco pueden accionar. "Hay estudiantes que están alterados (en el video) y y otros que no que decían sáquelos licenciada. Es una cosa hasta cierto punto normal que pasa en nuestra universidad y en nuestra facultad, mas siendo una universidad pública", mencionó el decano.

Dijo que no se puede emitir ninguna sanción en contra de los estudiantes por lo sucedido.

Porras sigue siendo docente

La fiscal general Consuelo Porras lleva años de ser catedrática en la Facultad de Económicas aseguró el entrevistado. En los registros de la Usac aparece como catedrática titular.

Respecto de la posibilidad de cesarla en sus funciones en la Usac, el decano Carlos Hernández dijo que no existe una solicitud formal por escrito de algún estudiante pidiendo el retiro como docente de Consuelo Porras.

"Hay cartas abiertas, pero no tienen ninguna firma. No hay ninguna solicitud formal", además dijo que existen reglamentos en la universidad donde se estipulan las razones para dar de baja a un maestro.

Porras tampoco hizo algún planteamiento por lo sucedido en la clase aseguró Hernández.

“ Existe un reglamento de docentes, cuando un docente infringe la ley universitaria entonces se procede. Lo que ella haya hecho es fuera de la universidad, si hiciera algo en contra de la autonomía tenemos que actuar aunque no haya denuncia ” Carlos Hernández , decano en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac

Consuelo Porras tiene asignados dos cursos durante el año en la Escuela de Contaduría Pública y Auditoria de la Usac.