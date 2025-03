Sindicato de Joviel Acevedo se pronuncia contra seguro obligatorio

-

El sindicato de Joviel Acevedo se pronunció contra el seguro obligatorio de vehículo e hizo un llamado a manifestarse.

EN CONTEXTO: Las preguntas y las respuestas sobre el seguro obligatorio para los vehículos

"Es necesario organizarse y exigir al Gobierno que, retome y cumpla sus ofrecimientos de campaña, que cumpla lo que establece la Constitución y las demás leyes que nos protegen", es el llamado urgente que hizo el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo.

La organización de trabajadores del magisterio no sólo calificó de "anormal" la toma de posesión de Bernardo Arévalo, sino que aseguró que ha habido "imposiciones y medidas ilegales" que van en contra de las comunidades educativas.

"Con los Presupuestos Nacionales más grandes de la historia, no han podido mejorar las carreteras, los caminos vecinales, los puentes; no han podido controlar y bajar los precios de la canasta básica familiar, no pueden controlar los precios de los combustibles, de la energía eléctrica, del transporte público y del transporte de mercancías", manifestaron.

También criticaron las acciones del Gobierno en torno a la seguridad ciudadana e indicaron que los hechos delictivos "han crecido incontrolablemente", y los acusaron de "mentir al publicar que han mejorado las condiciones en la Escuelas y de los estudiantes".

"La mediocridad, la mentira y la manipulación pública de sus actos, son el pan diario que tenemos que ver, escuchar y leer", manifestaron.

Contra el seguro obligatorio

El STEG calificó de "inaudita" la obligatoriedad de adquirir un seguro para vehículos, cuando le quitaron el seguro médico a los estudiantes.

"No es el primer Acuerdo Gubernativo que aprueba el Ejecutivo que daña a la población, también han reformado y manipulado leyes en otros ministerios, que incluyen al de Educación. En donde atentan contra los derechos mínimos e irrenunciables de las comunidades educativas, de los padres y del magisterio", manifestaron.

Por esta razón, hicieron un llamado "urgente" a todos los sectores organizados o no para "poner un hasta aquí, para hacer un alto".

"iAHORA SE PASARON! Ahora atentan contra el magro salario de la clase trabajadora y del esfuerzo de los emprendedores, atentan contra la paz, la armonía y la tranquilidad de este pueblo que ha soportado todo", señalaron.

Al tiempo que responsabilizaron al Gobierno de las acciones que han tomado varios sectores para manifestarse contra el seguro obligatorio de vehículos.