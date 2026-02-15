Soleado y cálido: así estará el clima este lunes 16 de febrero

En horas de la noche y madrugada se seguirá teniendo un ambiente frío.
Para este lunes se pronostica un ambiente cálido y soleado en el territorio guatemalteco, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).
Desde horas de la mañana se espera un cielo despejado con pocas nubes, pero con un viento ligero proveniente del norte.
Pasado del mediodía se prevé un mayor desarrollo de nubes, sobre todo en la cadena volcánica, en donde podrían haber lluvias dispersas de corta duración al final de la tarde.
Se espera nubosidad dispersa en el caribe y la franja transversal del norte, sin descartar alguna llovizna dispersa en horas de la noche.
En horas de la noche y madrugada continuará prevaleciendo el frío, principalmente en el occidente y altiplano central.