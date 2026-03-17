Elección MP: Acude a presentar su defensa el primero de los postulantes señalados

Con la entrega de su defensa a las objeciones en su contra, el aspirante Carlos Humberto Rivera Carrillo se convierte en el primer postulante en ejercer dicho derecho.
OTRAS NOTICIAS: Congreso aprueba decreto de integración de CC para el período 2026-2031
Al cierre del primer día para recibir la defensa respectiva a las objeciones presentadas contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), solo un postulante acudió a presentar las pruebas de descargo.
Se trata de la defensa presentada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo.
Con esto, aún quedan pendientes otros cinco postulantes que puedan ejercer su derecho de defensa, entre los que sobresale la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien deberá presentar su descargo a cinco señalamientos aceptados por la comisión.
Lista
Además de Rivera Carrillo y Porras Argueta, los postulantes que aún están pendiente de presentar sus respectivas pruebas de descargo son:
• Henry Alejandro Elías Wilson
• Walter Brenner Vásquez
• Marco Antonio Cortes Sis
• José Manuel Quinto Martínez
Plazo
Según el cronograma aprobado por la Comisión de Fiscal General, los postulantes que aún no han presentado su respectiva defensa, tienen hasta el próximo lunes 23 para hacerlo.
Las pruebas de descargo podrán ser entregas en el modulo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en horario de 8:00 a 15:30 horas.