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Elección MP: Acude a presentar su defensa el primero de los postulantes señalados

  • Por Cristóbal Veliz
17 de marzo de 2026, 17:41
En su primer día, la Comisión de Postulación para Fiscal General registró la presentación de la defensa de un postulante objetado. (Foto: Archivo/Soy502)

En su primer día, la Comisión de Postulación para Fiscal General registró la presentación de la defensa de un postulante objetado. (Foto: Archivo/Soy502)

Con la entrega de su defensa a las objeciones en su contra, el aspirante Carlos Humberto Rivera Carrillo se convierte en el primer postulante en ejercer dicho derecho.

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Al cierre del primer día para recibir la defensa respectiva a las objeciones presentadas contra los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), solo un postulante acudió a presentar las pruebas de descargo.

Se trata de la defensa presentada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo.

Con esto, aún quedan pendientes otros cinco postulantes que puedan ejercer su derecho de defensa, entre los que sobresale la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien deberá presentar su descargo a cinco señalamientos aceptados por la comisión.

Lista

Además de Rivera Carrillo y Porras Argueta, los postulantes que aún están pendiente de presentar sus respectivas pruebas de descargo son:

• Henry Alejandro Elías Wilson
• Walter Brenner Vásquez
• Marco Antonio Cortes Sis
• José Manuel Quinto Martínez

El relevo de Fiscal General y jefe del MP está previsto para el próximo 17 de mayo. (Foto: Archivo/Soy502)
El relevo de Fiscal General y jefe del MP está previsto para el próximo 17 de mayo. (Foto: Archivo/Soy502)

Plazo

Según el cronograma aprobado por la Comisión de Fiscal General, los postulantes que aún no han presentado su respectiva defensa, tienen hasta el próximo lunes 23 para hacerlo.

Las pruebas de descargo podrán ser entregas en el modulo habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en horario de 8:00 a 15:30 horas.

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