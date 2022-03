Qué son los puntos rojos en la piel y por qué aparecen

En muchas ocasiones y de la nada aparecen puntos rojos en la piel, estos pueden llegar a preocupar. ¿Qué son y por qué aparecen?



Son marcas que aparecen en la superficie de la piel, en cualquier parte del cuerpo, además de rojos, también suelen ser morados.

Se conocen como microangiomas, angiomas, angiomas seniles, angiomas capilares o puntos de Campbell–De Morgan y son dilataciones de pequeños vasos sanguíneos.

Suelen medir alrededor de 2 mm de diámetro, aunque pueden alcanzar hasta 7 o más milímetros. Suelen ser planos, aunque a veces aparecen como protuberancias.

Angiomas como protuberancias. (Foto: Oficial)

¿Debes preocuparte si aparecen?

No deben preocuparnos, pues son benignos, la mayoría del tiempo desaparecen, aunque es recomendable acudir a un dermatólogo para que diagnostique si se trata de otro tipo de lesión o de un angioma.

Si aparecen muchos sorpresivamente, entonces es necesario acudir al médico. También existen los angiomas de araña.

¿Por qué aparecen?

Se desconoce la causa, pero la disposición genética tiene mucho que ver. También se relacionan con la edad (suelen aparecer a partir de los 40 años), la exposición a químicos, alguna condición médica o durante el embarazo.

Clases de angiomas

Angioma fresa:

Normalmente de color morado, azul, negro o rojo.

Se encuentra en la superficie de la piel como una neoplastia.

Aparece en una única forma o en grupo.

Puede crecer hasta medio centímetro de tamaño.

Si se golpea, sangra considerablemente.

Angioma araña:

Es más común en la infancia y el embarazo.

Puede aparecer con frecuencia en el cuello, la cara, los brazos, los dedos y en el dorso de la mano.

Está debajo de la superficie de la piel y tiene una sola mancha roja con extensiones que proviene del mismo (de ahí el nombre de 'angioma de araña').

Angioqueratoma:

Crea pequeñas marcas en la piel que son rojas y azules.

Normalmente se parece a las verrugas.

Es duro y no disminuye cuando se comprime.

¿Cómo se pueden prevenir?

Debido a que se desconoce la causa por la que salen, no hay un tratamiento para ellos. Como no son tumores cancerígenos no es necesario tratarlos, aunque pueden tratarse de manera estética.

¿Pueden tratarse?

Se pueden eliminar por motivos de estética, un dermatólogo puede recomendarte los tratamientos para eliminarlos.

Con información de Top Doctors y Mayo Clinic.