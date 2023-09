¿Interpretaron Luna de Xelajú en sorteo de Champions?

-

Un vido con un supuesto momento representativo para Guatemala se hizo viral durante el sorteo de la UEFA Champions League.

Durante el sorteo de la UEFA Champions League se observaron presentaciones artísticas. Sin embargo, uno en particular se hace viral en redes sociales, en donde habría sido interpretada una famosa canción guatemalteca.

En Tik Tok circula el video donde una jazzista "interpreta" un tema de Guatemala durante el evento que fue televisado en todo el mundo. "Suena Luna de Xelajú en la Champions League", describe el clip que tuvo miles de reacciones.

En el material se aprecia a una mujer tocando un saxofón acompañada por un pianista, ambos mostrando su talento y al fondo se escucha la pieza nacional compuesta por Paco Pérez considerada como el segundo himno nacional.

De inmediato los internautas reaccionaron: "Qué orgullo más grande ser de Quetzaltenango", "si es cierto qué bella canción guatemalteca" y "Viva Xelajú", escribieron.

¿Es verdad?

A pesar de que el audio se encuentra sincronizado con la acción de los músicos, la publicación es un montaje. Uno de los detalles que lo delata es que no aparece el acompañamiento de las teclas. "Casi me la creo", "sea montaje o no es mi luna de Xelajú" y "Es editado", son algunas de las impresiones que escribieron los usuarios que notaron la broma.

El Sorteo de la Champions:

El esperado evento se llevó a cabo el pasado 31 de agosto de 2023 y los grupos ya están definidos. Durante el sorteo se premió los mejores futbolistas y entrenadores de Europa, entre ellos, Erling Haaland y Aitana Bonmatí fueron homenajeados por su trayectoria en la temporada 2022-2023.

MIRA EL VIDEO: