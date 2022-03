Sorprenden a Kate del Castillo en pleno romance con nueva pareja

Kate del Castillo fue vista con un nuevo amor en una cena en la ciudad de México.

Se dice que conoció a su enamorado durante las grabaciones de 'La Reina del Sur' y está más feliz que nunca.

Una amiga cercana a la estrella contó a TV Notas que ella está muy enamorada del director de fotografía Edgar Bahena, además es feliz, al parecer ya habían trabajado juntos pero fue hasta esta temporada que se dio el amor entre ellos.

"Me llevé una grata sorpresa cuando me enteré de que ella estaba en México, vino a grabar un proyecto, una nueva serie llamada "A Beautiful Lie", pero me llamó para saludarme y decirme que estaba por acá, la escuché feliz", aseguró.

"...Lo que más me agrada es que la escuché plena y muy enamorada... así de sorprendida me quedé cuando supe que estaba entregada al amor, me da mucho gusto escucharla, es una mujer maravillosa... aún no lo conozco pero me informaron que ellos se conocieron en otra temporada de La Reina del Sur".

Según agregó, el flechazo se dio durante la cuarta temporada con tanto viaje y acercamiento... ella está muy consciente de su relación y no se esconden para nada.

Además, Edgar estuvo casado y tiene hijos pero se separó y ahora ambos se están dando una oportunidad.

Kate del Castillo publicó una imagen que fue tomada por Bahena.

