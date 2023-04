¡En plena ciudad! La sorprendente imagen de una tucaneta esmeralda

El fotógrafo Ricardo Ubico captó muy cerca de la ciudad de Guatemala una tucaneta esmeralda saliendo del nido e iniciando el vuelo, esta es la historia detrás de la impresionante imagen.

El entusiasta de las aves contó a Soy502 en una entrevista cómo logró realizar esta toma que requiere muchas horas de espera.

"Gracias a mi compañero de 'pajarear' Gabriel Rodríguez Coloma descubrimos el nido en Laguna del Bosque, carretera a El Salvador y lo fuimos a fotografiar, al parecer hay pichones, pero aún no han salido, la pareja de tucanetas regresa cada dos o tres años", reveló.

Acerca de las complicaciones para lograr la toma perfecta explicó: "Obtener el resultado de esa imagen no es nada sencillo, es un dolor y se necesita paciencia, se debe esperar a que lleguen al nido y disparar con la cámara, aunque las aves no estén, la tucaneta es súper rápida y lograr captarla totalmente enfocada es increíble, lo logré luego de muchas tomas desenfocadas", argumentó.

"En la foto se nota que lleva algo en la boca, no es comida, está limpiando el nido, debe procurar que no se ensucie, no sabemos si es el macho o la hembra, es difícil de diferenciarlos pues ambos tienen características similares", describió.

"Aún habita lugares muy cerca de la ciudad donde nadie la molesta, es buena observadora por ello es muy difícil localizarla, decidimos tomarla por la importancia de la conservación de los bosques que aún rodean la metrópoli, estamos destruyendo su hábitat a pasos agigantados", dijo Ubico.

Ricardo contó que para lograr esta toma se requirió por lo menos 4 horas, tratando de hacer el menor ruido y sin moverse "esa salida es linda, nosotros apuntamos al nido y si el animal entra en la zona de foco ¡buenísimo!, se requiere un montón de tiros para lograr una imagen así".

Tucaneta esmeralda

De nombre científico Aulacorhynchus prasinus es una especie de ave piciforme de la familia de los tucanes (Ramphastidae), habita las regiones montañosas, desde México, América Central, Colombia, Venezuela y Bolivia.

Reside en bosques húmedos, y la selva abierta y es dispersador de semillas siendo importante para la preservación.

El ave pone de 3 a 4 huevos en agujeros sin forro en un árbol, usualmente, un antiguo nido de carpintero o cavidades naturales, ambos padres alimentan a los polluelos, suele comer semillas, reptiles y huevos de otras especies de aves.

(Foto: Ricardo Ubico)

Acerca de Ricardo Ubico

Es fotógrafo publicitario desde 1979 especializado en alimentos y modelos, trabajó fotografía en diversos medios de comunicación y agencias de publicidad, ha realizado diferentes exposiciones a nivel nacional e internacional, su hobby es captar aves, práctica modelismo, dibuja a crayón e imparte clases de fotografía en la Universidad del Itsmo, es miembro del Club Fotográfico de Guatemala y cuenta con varios libros entre ellos "Colibríes de Guatemala".

Foto: (Ricardo Ubico)

