Científico guatemalteco Douglas Salguero sorprende con inesperada noticia

El famoso científico guatemalteco que lideró varias investigaciones, incluyendo la búsqueda de tratamientos contra COVID-19 en Estados Unidos, dio un emocionante anuncio a su comunidad de seguidores.

Douglas Salguero realiza importantes estudios en el centro de investigación de infectología de la University of Miami Health System en Estados Unidos, recientemente anunció una nueva etapa en su camino: su compromiso.

"Mis padres me abrazaron y me agradecieron por nunca reprimir mis anhelos, regresaron a Guatemala hoy, estoy triste pero fue genial. Me comprometí y finalmente pasé tiempo con ellos, 2023 estoy listo, he estado esperando este año toda mi vida", escribió con emoción al lado de una imagen junto a su novia donde ambos se abrazan tras darse el sí quiero.

La historia de éxito de Douglas Salguero:

Su pasión por la medicina lo llevó al país del norte para compartir sus conocimientos y luchar contra la pandemia, también ha participado en otros importantes estudios en favor de la salud a nivel mundial.

Recientemente publicó su colaboración en la investigación acerca de las características ecocardiográficas de la longevidad: un estudio transversal de los centenarios, una población poco estudiada dentro de la medicina cardiovascular.

El estudio tuvo como objetivo describir las características ecocardiográficas de una cohorte de centenarios en un centro de referencia de tercer nivel.

Salguero trabajó en la investigación ACTT2 desde febrero de 2020 que evaluó el uso de un antiviral que mostró resultados positivos para combatir el virus. También trabajó en el estudio de emergencia del "Plasma Convaleciente", una opción de tratamiento para pacientes que padecen COVID-19 grave o potencialmente mortal.

Douglas es originario de Mixco e ingresó la Universidad de San Carlos de Guatemala en su tercer intento y luego brilló a lo largo de sus estudios.

En Guatemala trabajó en varios hospitales y sanatorios privados, además fue catedrático en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín.

Con mucho esfuerzo ahorró para estudiar durante un año y medio (en períodos de 6 meses) en Estados Unidos, para certificarse en medicina en ese país.

En Estados Unidos ha publicado más de 10 estudios y se presentó en importantes congresos científicos, fue coordinador de estudios clínicos del Centro de Investigación del VIH y fue elegido para coordinar los estudios de COVID-19. También brinda apoyo en el Jackson Memorial Hospital.

Junto a las fotos de sus padres mostró de manera oficial la imagen de su prometida, con quien formará una nueva vida.

Acerca de la visita de su familia guatemalteca a mediados de diciembre dijo: "Mis padres vienen de Guatemala, les prometí éxito hace siete años cuando migré a Estados Unidos, finalmente obtuvieron la visa y veré sus caras sonrientes, para mí la familia lo es todo, ¡felices fiestas a todos!".

El guatemalteco aprovechó la visita de su familia para declararle su amor para siempre a su novia.

MIRA LAS IMÁGENES: