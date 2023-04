Los artistas latinos arrasaron en Coachella y se hicieron virales

La fuerza latina se apoderó del festival Coachella donde participaron grandes representantes de la música en español como Bad Bunny.

El puertorriqueño encendió el escenario principal con el video de una recreación de gasolinera con "Tití me preguntó" e invitó a Arcángel, con quien cantó "La Jumpa" rememorando el concierto que dieron gratis en Puerto Rico en el techo de un negocio de combustible.

Además, incluyó a Grupo Frontera quienes cantaron "No se va" y también estrenaron "Un x100to"; luego llegó Jhayco con "Dákiti" y "No me conoce"; y Jowell & Randy x Ñengo Flow con "Safaera". José Feliciano también acompañó al famoso con la versión acústica de "La Canción" y "Yonaguni".

Becky G se presentó en el segundo fin de semana y rindió homenaje a su raíz mexicana, luego sorprendió a todos con un remix de Selena Quintanilla con "Como la flor", "La Carcacha", "Bidi Bidi Bom Bom" y "Baila esta cumbia". Peso Pluma y regresó Natti Natasha también estuvieron presentes, "Sin Pijama" y "Shower" no faltó.

Esto es un rompe aguas para un festival tan aclamado a nivel mundial, que en esta ocasión tuvo una gran representación de diversidad cultural.

#badbunny #badbunnypr #arcangel #coachella #clubtesoro ♬ La Jumpa - Arcángel & Bad Bunny @clubtesoro @Bad Bunny y @Arcangel hicieron vibrar al público de Coachella con “La jumpa”. #lajumpa

#badbunnypr #badbunny #grupofrontera #coachella #clubtesoro ♬ un x100to - Grupo Frontera & Bad Bunny @clubtesoro @Grupo Frontera Oficial fue el invitado especial de @Bad Bunny durante su presentación en Coachella dónde interpretaron su canción “un x100to”. #unx100to

#badbunny #yonaguni #josefeliciano #coachella #clubtesoro ♬ Yonaguni - Bad Bunny @clubtesoro @Bad Bunny cantó “Yonaguni” a Acapella durante su presentación en Coachella, fue acompañado por el maestro José Feliciano quién toco la guitarra. #badbunnypr

#comolaflor #coachella #coachella2023 #fyp ♬ Como La Flor - Selena @series123_3 BECKY G SINGING COMO LA FLOR AT COACHELLA #beckyg