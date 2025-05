Suben las acciones en Wall Street tras bloqueo de aranceles de Donald Trump

-

A pesar del fallo, los analistas coinciden en que el conflicto comercial sigue abierto y lejos de resolverse.

Las bolsas internacionales mostraron reacciones moderadas este jueves tras conocerse que un tribunal en Estados Unidos bloqueó gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump a principios de año.

(Foto: France 24)

La administración estadounidense inició un proceso de apelación frente a esta decisión del Tribunal de Comercio Internacional, emitida la noche del pasado miércoles.

Además, según declaraciones del asesor económico Peter Navarro, el presidente Trump aún cuenta con herramientas legales para insistir en su estrategia arancelaria.

El fallo judicial limita el uso de poderes de emergencia que Trump había invocado para establecer tarifas generales, pero mantiene vigentes algunos aranceles específicos, como los aplicados al acero, el aluminio y los vehículos.

El dólar, por su parte, se debilitó frente a otras divisas importantes. (Foto: DataExport)

Tras esta noticia, los mercados bursátiles en Estados Unidos y Asia mostraron leves subidas. En contraste, las principales bolsas europeas cerraron con ligeras pérdidas, en parte debido a una jornada con poco movimiento.

China, el principal país afectado por las políticas arancelarias de Trump, reiteró el llamado a Estados Unidos para eliminar completamente lo que consideran medidas comerciales "injustas y unilaterales", aunque el país asiático cuenta actualmente con una suspensión temporal de algunas de estas tarifas.

Nvidia impulsa el Nasdaq con resultados positivos

En Wall Street, el índice Nasdaq fue el gran beneficiado de la jornada, impulsado por los sólidos resultados financieros de Nvidia.

El fabricante de chips superó las expectativas del mercado, reforzando la confianza en el buen momento que atraviesa el sector tecnológico, especialmente en áreas relacionadas con la inteligencia artificial.