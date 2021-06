Este fue el mensaje de Aislinn Derbez tras nuevo romance de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez reaccionó luego de que saliera a luz el nuevo romance de su expareja y padre de su hija.

Luego de la sorpresiva noticia de que Mauricio Ochmann había iniciado una nueva relación amorosa con la reina de belleza, Paulina Burrola, la famosa actriz, Aislinn Derbez, también ha dado de qué hablar, pues a dos días de la polémica, la famosa actriz ha dejado ver cómo vive su vida.

Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores mensajes reflexivos como acostumbra, lo que más llamó la atención de los seguidores de la hija de Eugenio Derbez fue un profundo mensaje sobre "dejar y aprender a soltar".

"Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando", escribió.

"No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente", se lee en los mensajes de las historias.

Tras esas publicaciones, el mensaje fue asociado con Ochmann, pues estaría manifestando que su separación no le ha afectado y se encuentra bien.

Ese mismo día también compartió una instantánea con la descripción "La mirada nunca miente... no creen?" la publicación alcanzó más de 400 mil me gusta y miles de comentarios en donde los fans le demuestran su cariño.

Hasta el momento, Aislinn no ha brindado ninguna declaración refiriéndose a su expareja y padre de su pequeña hija, Kailani.

Mauricio Ochman y su novia

Mauricio Ochman terminó su relación de seis años con la también actriz, Aislinn Derbez, a más de un año de la ruptura amorosa, el actor mexicano se dejó ver con su nueva pareja sentimental.

Recientemente fue captado en un aeropuerto de ese país, acompañado de la guapa modelo Paulina Burrola.

Además, ambos compartieron una serie de fotografías y videos en sus cuentas de Instagram de un viaje que realizaron a los Cabos, Baja California, en las instantáneas se observa cómo los dos posaron abrazados disfrutando del viaje.

*Con información de Infobae.