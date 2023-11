"Super Mario Bros: La película" anuncia estreno en Netflix

-

El éxito del 2023 "Super Mario Bros: La película" llegará a streaming en diciembre emocionando a los fanáticos.

Netflix reveló en X que "Super Mario Bros. Movie", de Universal/Illumination, estará disponible a partir del 3 de diciembre Netflix.

"The Super Mario Bros. Movie" se estrenó en abril convirtiéndose en un gran éxito, superando los mil millones de dólares en la taquilla mundial. Según Box Office Mojo, esta es la segunda película más taquillera de 2023 después de "Barbie".

El anuncio forma parte de un acuerdo que Netflix y Universal firmaron en 2021, por el que las películas de Illumination y DreamWorks Animation llegarán a Netflix tras cuatro meses de exclusividad en Peacock.

Por ahora solo se anunció el estreno en Estados Unidos, se desconoce si agregarán en esta fecha a los países latinoamericanos.

