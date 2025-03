Surge foto del diputado Samuel Pérez tras accidente en Milpas Altas

-

El nombre del diputado oficialista Samuel Pérez ha sido noticia este sábado, después de que sufriera un accidente en Milpas Altas.

Horas después del accidente protagonizado por el oficialista Samuel Pérez, en la carretera a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, trascendió una fotografía en la que se ve al legislador, tras la llegada de los socorristas.

La imagen fue divulgada por la página de Facebook NVO Noticias y en ella aparece el político, de espaldas, con las manos en la cintura, mientras ve cómo quedó el vehículo en el cual viajaba.

Hasta el momento no hay más material gráfico donde se le vea a él. Las fotos difundidas por los bomberos voluntarios, quienes atendieron la emergencia, son solamente del automóvil volcado en la carretera.

Esta la única imagen que se ha difundido del diputado Samuel Pérez desde que ocurrió el accidente. (Foto: NVO Noticias)

Así se supo del accidente

El incidente de tránsito sufrido por el diputado electo por el Movimiento Semilla se conoció la mañana de este sábado 15 de marzo, cuando fue informado por el corresponsal de Nuestro Diario, Miguel López.

No obstante, el accidente se registró durante la madrugada, específicamente en una curva, en el kilómetro 36 de la carretera que va de Antigua Guatemala a Santa Lucía Milpas Altas.

Así lo confirmaron los socorristas y compañeros de bloque de Samuel Pérez.

La versión oficial

Por causas que se desconocen, el automóvil del parlamentario chocó contra un poste de tendido eléctrico y quedó volcado en la ruta. A pesar de ello, se reportaron solo daños materiales.

Pérez tiene lesiones menores y no necesitó ser hospitalizado, informó su bloque. Asimismo, hizo ver que no hubo más afectados producto del accidente. Lo que no se sabe es si el líder de los diputasos de Semilla iba acompañado, aunque en fotos que circulan en las redes sociales se ve a otra persona.

La Policía Nacional Civil (PNC) tampoco ha emitido un informe sobre el suceso. Soy502 solicitó información al respecto, pero aún no hay una respuesta.

Producto del accidente protagonizado por Samuel Pérez, solo se reportaron daños materiales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El reporte de los bomberos

Entretanto, el informe oficial de los bomberos que llegaron al lugar indica que las bolsas de aire del automotor en que viajaba el diputado se activaron, lo cual habría evitado heridas de mayor consideración.

"Apoyamos en las labores preventivas, porque el vehículo quedó en una curva, pero solo se reportaron daños materiales", explicó uno de los socorristas que atendió la emergencia.

Debido a la situación, se requirió apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), cuyos elementos coordinaron el tránsito, ya que un carril quedó bloqueado.