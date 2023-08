Surgen desgarradores detalles sobre la muerte de doctora y su bebé

-

El caso ha consternado a la comunidad de médicos en Estados Unidos, y ahora han salido a luz nuevos detalles sobre la doble muerte.

EN CONTEXTO: El trágico final de una reconocida doctora y su bebé recién nacida

El caso de una doctora que asesinó a su hija de cuatro meses, para luego quitarse la vida, sigue causando indignación en la comunidad de Nueva York, Estados Unidos.

La doctora Krystal Cascetta habría matado a tiros a la recién nacida mientras sus padres estaban en otra habitación y su esposo se encontraba fuera de casa.

Ahora, han salido a luz nuevos detalles sobre la doble muerte que allegados y familiares aseguran nunca haber imaginado por parte de la profesional.

Según el medio El Diario NY, antes de cometer la doble tragedia, ya habían llamado dos veces a la policía, contó un vecino a las autoridades.

"Llevaron ambulancias y policías a su casa dos, tal vez tres veces este verano. Al menos dos veces", expresó Bob Stuart de 71 años, residente de una casa cercana a la de la médico de 40 años.

El vecino agregó que presenció el momento en que la policía y ambulancias llegaron a la escena en los suburbios de Somers. Respecto al motivo de las llamadas constantes, autoridades aún no lo determinan.

Lo que sí se reveló es que la doctora habría entrado al cuarto de su bebé a eso de las siete de la mañana el sábado, le disparó y seguidamente se disparó a sí misma, quedando ambas tendidas en el lugar.

Otro dato que llamó la atención es que los vecinos describieron a la doctora y su familia como amables, pero muy reservados al punto de no estar enterados que estuvo embarazada.

Prestigiosa médico

Krystal Cascetta era una prestigiosa y muy querida doctora especializada en oncología que laboraba en el Hospital Mount Sinai de Manhattan. Estaba casada desde 2019 con Timothy Talty, un empresario de 37 años.

Amigos y familiares de la profesional han manifestado su dolor, pero también un profundo asombro ya que varios coinciden con que nunca imaginaron que ella fuera capaz de cometer dichas acciones.

En cuanto a los motivos que la llevaron al asesinato-suicidio, aún se desconocen. Sin embargo, autoridades han comenzado con las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos.

*Con información de Daily Mail y El Diario NY