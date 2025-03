Surgen más videos del ataque armado en la feria de San Manuel Chaparrón, Jalapa

-

Varias personas fallecidas y otras más heridas son el saldo de un enfrentamiento armado durante las actividades de la feria en San Manuel Chaparrón, Jalapa.

EN CONTEXTO: Al menos 5 fallecidos en enfrentamiento armado en la feria de San Manuel Chaparrón

Por lo menos, cinco personas fallecieron y otras más resultaron heridas, luego de que una discusión entre personas en estado de ebriedad se saliera de tono durante la realización de un jaripeo como parte de las actividades de la feria en San Manuel Chaparrón, Jalapa.

Según se ha conocido, los hombres empezaron una discusión dentro del coliseo donde se realizaba el evento, pero después empezaron a golpearse entre sí, cuando otro hombre sale del baño y apunta con su arma de fuego contra la trifulca, momento en el que el resto también desenfunda sus pistolas.

No se sabe a ciencia cierta quién disparó primero, pero en los videos que han circulado en las redes sociales se observa el momento en que todo el problema inició.

En otro ángulo de los videos se observa a los hombres discutiendo, con las armas de fuego en mano. Al extremo que uno intenta persuadir a los molestos con el fin de detener la discusión, empujándole la pistola a uno de los presentes, quien reacciona golpeándolo con la cacha de su arma.

Por lo menos, siete personas se cuentan armadas. Todo ocurría bajo la mirada de familias que acudieron con sus hijos para presenciar la actividad.

Los disparos se escuchan, acompañado de los gritos de los presentes quienes minutos antes coreaban canciones del grupo mexicano Maná.

El miedo se apoderó de todos y salieron corriendo para resguardarse de las balas.

Incluso, el parte policial detalla que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentran brindando seguridad perimetral, intentaron acercarse al coliseo, pero la gran cantidad de personas que "salía gritando" y "corriendo" impidieron que pudieran avanzar.

"Las personas aturdidas por los disparos impedían el ingreso", se lee.

Las imágenes son escalofriantes. En el piso del coliseo quedaron varias personas tiradas. Hasta el momento no se tiene un dato oficial de lo ocurrido.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) se limitó a indicar: "En cuanto se tenga más detalles se les brindará. Por ahora aun está bajo investigación".

Mientras que los Bomberos Voluntarios que cubrieron el evento, informaron sobre dos personas fallecidas y una herida, pero se sabe que hay más.

Localizan posible cocaína

De acuerdo con el parte policial, entre los bolsillos de uno de los fallecidos que aún no ha sido identificado, se localizaron tres colmillos de plástico con polvo blanco, posiblemente cocaína.

Hasta ahora, solo se ha identificado a Adriel Andri Alveño, quien falleció, y a Alejandro Cisneros, quien fue trasladado a un centro asistencial gravemente herido.

Persecución

El parte de la PNC revela que después del ataque armado hubo una persecución policial, luego que los presuntos agresores dispararan contra los agentes de la policía.

"Se observa salir a seis personas armadas, las cuales abordaron un vehículo color anaranjado. Se intenta detenerlos, empezaron a disparar contra la humanidad de los agentes. El Subdirector de la Policía, acompañado de un agente, dispararon a las llantas logrando explotarle dos, pero se dieron a la fuga", detalla el documento al que tuvo acceso Soy502.

Los victimarios huyeron con rumbo al municipio de Agua Blanca, Jutiapa. Aunque se intentó perseguirlos, la aglomeración de personas les impidió el paso, por lo que no fue posible darles alcance.

Alcalde consternado

En un video publicado la noche del sábado 8 de marzo, minutos después de la balacera, el alcalde de San Manuel Chaparrón, Ricardo Sandoval, manifestó su consternación por el ataque armado y aseguró que el caos era tan grande, que se desconocía, en ese momento, cuántas personas habían sido alcanzadas por las balas.

"Lastimosamente personas en estado de ebriedad arremeten a disparar armas de fuego donde resultan heridos y prácticamente amenazando a todo el público con balas perdidas. Hasta el momento es incierta la información, no quiero ser irresponsable. Hay heridos, se comenta que hay personas fallecidas", manifestó.

Al mismo tiempo aprovechó para cancelar las actividades de la feria patronal, en respeto a las personas que murieron y que habrían resultado heridas.

"Me siento consternado, me siento preocupado, me siento afligido por esta situación tan angustiante que estamos viviendo... Una vida humana no tiene precio, es una situación frustrante que se sale de las manos de todas las personas... por lo que anuncio la cancelación de la feria", manifestó Sandoval con la voz entrecortada.