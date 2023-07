Surgen imágenes posteriores al accidente aéreo en Somalia

-

Un avión con pasajeros a bordo se estrelló en el aeropuerto Adan Abdule Internacional de Mogadiscio, Somalia.

El avión de Halla Airlines realizó un aterrizaje forzoso en Somalia, impactando contra un muro en el Aeropuerto Internacional de Mogadiscio.

Tras el fuerte accidente, las autoridades informaron que las personas que viajaban en el avión sufrieron heridas leves y no se reporta fallecidos.

De esa cuenta, estas son algunas imágenes que se han vuelto virales en redes sociales en donde se puede observar el estado en que se encuentra el avión tras el incidente.

#najeeb_43 #somaliproud ♬ original sound - Daily Life Routine @najeeb_43 Somali airlines the landing is not guarantee #somalia

Video: Halla passenger airplane crash landing at Adan Abdulle International Airport(AAIA) earlier this morning.



The plane that crash landed was carrying passengers from Garowe, and among the passengers include; two former Prime Ministers of Somalia, Abdiweli Gas and Omar… pic.twitter.com/86R8AkMEfZ — Abdihalim Bashir (@HornExpert) July 11, 2023

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)