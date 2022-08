Suspenden audiencia contra José Rubén Zamora

La audiencia de primera declaración contra José Rubén Zamora y Samari Gómez fue suspendida.

Confusión ha provocado la suspensión de la Audiencia de Primera Declaración de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de la fiscal auxiliar Samari Gómez, luego que esta mañana no se llevara a cabo como se había programado.

De acuerdo con el Juzgado de Turno, la audiencia estaba programada para este lunes 1 de agosto a las 10 de la mañana, pero el juzgado que ordenó la captura, pidió el expediente para conocer el proceso.

"La audiencia estaba programada, pero el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del Juez Freddy Orellana, ordenó el traslado del expediente a su judicatura, en donde deberán colocar una nueva fecha y hora para la audiencia", detalló el Organismo Judicial.

No fue trasladado

Aunque en un principio se indicó que el Sistema Penitenciario no hizo el traslado de Zamora y de Gómez debido a problemas con el vehículo que sería utilizado, más tarde informaron de manera oficial que no fueron llevados a Torre de Tribunales porque no hubo ninguna solicitud para hacerlo.

Las diferentes versiones generó que el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, interpusiera acciones de exhibición personal en favor del presidente de elPeriódico y de la fiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Jordán Rodas, titular de la PDH, presentó acciones de exhibición personal en favor de Zamora y Gómez. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Ellos tenían que estar según la orden de la Jueza que los escuchó el sábado hoy (lunes 1 de agosto) en la audiencia de Primera Declaración para solventar su situación jurídica a las 10 de la mañana, pero lamentablemente el director de Presidios dijo que se descompuso el carro y que sólo un carro tuvieron", detalló.

Sin embargo, "entiendo que el Juez Séptimo de Primera Instancia está requiriendo el expediente, pero si el Juzgado de Turno de Primera Instancia tiene competencia ampliada, tendría que resolver, si no ¿para qué sirven los juzgados de instancia de turno?", cuestionó Rodas.

Los vínculos de Orellana con FTC

El juez que ordenó la captura de Zamora y de Gómez tiene vínculos con la Fundación Contra el Terrorismo, misma entidad que se adjudicó el acompañamiento jurídico de la supuesta víctima que presentó las denuncias contra el presidente de elPeriódico y la fiscal auxiliar de FECI, según lo reveló el mismo Ricardo Méndez Ruiz, incluido en la Lista Engel de actores "corruptos" y "antidemocráticos" de Estados Unidos.

El Juez evidenció su amistad con el abogado Manuel Ixcamey, integrante de la Fundación que dirige Méndez Ruiz, a través de una fotografía que se hizo pública en enero de este año.

En ella aparece el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Freddy Orellana, sosteniendo un arma en una práctica de tiro, junto con el abogado Ixcamey, quien además de estar en la Fundación contra el Terrorismo, funge como abogado defensor de Gustavo Alejos.

"Me extraña que el sistema no tenga un plan para contingencias... más cuando es un escándalo a nivel nacional e internacional, yo temo por la vida de ambos y por eso presenté las exhibiciones personales", manifestó el jefe de la PDH.