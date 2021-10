Tania Rincón y su esposo se quedan atrapados en Islandia

La presentadora Tania Rincón narra las dificultades que han tenido con su esposo para volver a México, debido a las restricciones de viaje cambiantes en diferentes países por causa del Covid-19.

La conductora mexicana explica que no le permitieron ingresar a Estados Unidos. Rincón y su esposo se encontraban de paseo en Islandia y para volver a México tendrían que tomar un vuelo a Estados Unidos, pero ese país les denegó el ingreso al intentar subir el avión.

La pareja explica que no fueron informados de las nuevas reglas de viaje por la pandemia del Covid-19. Según les indicó la aerolínea debían cumplir con 14 días de cuarentena para poder entrar a Estados Unidos.

“Le vamos a contar lo que nos pasó originalmente. Nosotros tendríamos que estar en Nueva York porque nuestro vuelo salía a las 10 de la mañana, tiempo de acá de Islandia. Llegamos todos contentitos, ya ansiosos por ver a nuestras criaturas, y resulta que nos dijeron que no. ¿En dónde está su green card?, y nosotros no tenemos green card, tenemos visa americana. ¿Sus vacunas?... Aquí están las vacunas. No, pues no pueden viajar a Estados Unidos ni siquiera de tránsito porque necesitan un permiso del Consulado en donde les autorice llegar a Estados Unidos”, así narra la conductora lo sucedido.

Refiere que al momento de la compra de los boletos aéreos no fueron notificados de esas restricciones. Además, indicó que en cada aeropuerto tienen condiciones distintas. Dice que incluso intentó buscar apoyo en la Embajada de Estados Unidos en Islandia, pero no logró respuesta.

Regreso vía Madrid

Rincón cuenta que finalmente resolvieron tomar un vuelo hacia Londres, ahí permanecen de tránsito para continuar a Madrid y luego lograr regresar a México.

"Cada país te pide un QR diferente, te registras, cada país te pide cosas diferentes en algunas pruebas, en uno la vacuna en otro no, es show de Madrid a México, entonces métanse a ver lo que les pide la aerolínea y métanse a ver lo que pide el gobierno de cada país para poder ingresar, no importa que sea tránsito", detalla Daniel Pérez, esposo de Tania.