El tatuaje que nunca debes hacerte, según expertos

Expertos compartieron varias recomendaciones para tatuarte, pero se enfocaron en diseño que que no debes hacerte.

Los tatuajes son un arte que llevas impreso en tu piel, pero que al igual que tu cuerpo, esta sujeto a cambios que tendrás que afrontar durante toda tu vida.

Tres tatuadores que trabajan en Guatemala hablaron sobre los tatuajes que no te recomiendan hacerte y todos coincidieron con uno: el nombre de tu pareja.

Este es el tatuaje menos recomendado, pues hay relaciones que terminan y al final, nadie quiere llevar impregnado en la piel el nombre de su expareja.

Zully Morales, especializada en los tatuajes neotradicionales, habla de la lo difícil que es tapar los tatuajes de nombres. Si realmente te quieres hacer un tatuaje con tu pareja puedes tatuarte algo simbólico.

Por otro lado, los expertos afirman que hay partes del cuerpo que no son recomendables para tatuar:

El cuello o la cara: el tatuador Gama (@gamaliejesse) lleva alrededor de cinco años trabajando y se especializa en el estilo black work. Él no recomienda que te tatues en lugares muy expuestos porque podrías perderte alguna buena oportunidad en el ámbito laboral. Este artista te recomienda que te tatúes en un lugar discreto para que puedas ocultarlo si la situación lo amerita.

Tatuaje de Gama. (foto: Cortesía del tatuador)

La planta de los pies, la palma de la mano o la lengua: esto no tiene que ver con una cuestión personal sino económica. Andy Garay, una salvadoreña que vino hace 10 años a Guatemala para aprender a tatuar, especializándose en el microrealismo, nos comenta desde su propia experiencia.

View this post on Instagram A post shared by Andreina Garay (@andy_garay_)

Tatuarte en estos lugares representa un gasto económico demasiado alto para algo que te durará poco más de una semana. Los tatuadores deben cobrarte el mismo precio, pues sigue siendo el mismo trabajo que si se hiciera en otra parte del cuerpo, pero que naturalmente durará.

Otras recomendaciones:

No te tatúes con tinta blanca: este tipo de tinta puede funcionar para ciertos detalles, pero no para toda la línea del tatuaje. El problema con la tinta blanca es que al ser un color tan pálido, con el paso del tiempo se convierte en el color de la piel. Si no quieres tinta negra puedes pensar en tinta roja u otros colores.

View this post on Instagram A post shared by Zully Morales (@zullytatts)

Tatuajes tipo miniatura: existe una tendencia de tatuajes pequeños muy definidos, como obras de arte en 4 cm. Aunque es algo muy bonito, no es un diseño que tenga mucha durabilidad. Todos los tatuajes tienden a expanderse, por lo que este diseño pequeño puede perder definición.