Las interrupciones para platicar con tus compañeros afectan el ritmo del trabajo. Por lo que si las evitas, terminarás más rápido y evitarás el estrés.

Según la psicóloga, Ulrika Leons, ignorar a tus compañeros de trabajo podría disminuir mucho esta carga.

En una entrevista con el medio estadounidense Business Insider, la psicóloga explicó que cuando estás trabajando y te interrumpen con alguna conversación, por más pequeña que sea, tardas entre 5 a 25 minutos en recuperar el ritmo de la actividad que realizabas.

Además de las interrupciones, tu trabajo y velocidad se ven afectados si laboras en un ambiente con ruido, revisas tu celular constantemente o no descansas lo necesario cuando terminas tu turno.

Las recomendaciones

Leons recomienda una serie de pasos que te ayudarán a mantener la concentración, ser más productivos y reducir notablemente tus niveles de estrés:

1. Aíslate: esto no significa que seas descortés y no les dirijas nunca la palabra a tus compañeros. Simplemente, si algún día tienes mucho qué hacer, enciérrate en tu oficina o busca un lugar en el que puedas trabajar sin ser interrumpido.

2. Usa tus audífonos: si no puedes dejar tu lugar de trabajo, ponte los audífonos, aunque lo mejor sería que no escucharas música ruidosa o que te distraiga haciendo que cantes o bailes. Además, podrías llegar a un acuerdo con tus compañeros, sugiere la psicóloga, para que cuando alguien los tenga puestos, sepan que no pueden interrumpirlo.

3. Organiza tu día: según explicó Leons, es más fácil concentrarse por las mañanas. Así que sugiere dejar las tareas más difíciles para las primeras horas del día.

4. Apaga tu cerebro: aunque no estés trabajando, si después de tu turno laboral escuchas música o miras una serie, estás bombardeando tu mente con nueva información, por lo que continúa trabajando y tu cerebro termina agotado.

Por esto, Leons sugiere estar un tiempo sin hacer absolutamente nada al salir del trabajo. Un tiempo sin celular, televisión, libros ni nada que requiera de tu atención, para ayudarle a tu cerebro a descansar. Puedes dar un paseo, meditar, hacer ejercicio o, simplemente, mirar por una ventana.

*Con información de Bussiness Insider y Milenio

