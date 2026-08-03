Temblor sacude parte de Guatemala la madrugada de este lunes

El sismo ocurrió durante la madrugada de este 3 de agosto.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 00:52 horas de este lunes 3 de agosto.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.3.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico y la profundidad del mismo ocurrió a 13.70 kilómetros, según el Insivumeh.