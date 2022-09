Templos de Tikal son testigos de la colección Kiehl’s Loves Guatemala

Adentrados en las selvas de Petén y con los emblemáticos templos de Tikal la marca neoyorquina Kiehl’s se unió a Tag Airlines para festejar las tradicionales fiestas patrias y lanzar la colección de Edición Limitada: Kiehl’s Loves Guatemala.

Gracias a esta alianza entre la aerolínea guatemalteca y la botica fundada en 1851 por John Kiehl, fuimos testigos de las impactantes ruinas mayas, ubicadas entre majestuosos paisajes que resaltaban la colección de productos que, en este mes, celebran la cultura guatemalteca.

La especialidad de Kiehl’s es la creación de productos para el cuidado de la piel de hombres y mujeres, pero inspirados en las bondades de la naturaleza.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Conmemorando la cultura guatemalteca

Como retribución a cada uno de los países en los cuales han aceptado el lema We Skincare about you since 1851, la marca decide conmemorar la cultura de estas comunidades, creando cada año un diseño colorido con diferentes ilustradores.

Este año en colaboración con Linda Baritski, se crea un empaque exclusivo el cual tiene un diseño con un toque de biodiversidad, lugares emblemáticos y símbolos propios del país de la eterna primavera. Cinco son los productos que se han colocado en el foco de Kiehl’s para protagonizar esta colección patria.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Comenzando la crema hidratante Ultra Facial Cream de 50ml se ha ganado el primer lugar entre los best sellers de la marca gracias a su fórmula para todo tipo de piel y sus componentes que regalan una hidratación por hasta 24 horas.

De ahí, seguimos con el contorno de los ojos. El Creamy Eye Treatment with Avocado de 28ml, el cual potencia todos los nutrientes del aguacate, la manteca de karité y el beta-caroteno para mantener la zona libre de arrugas o prevenir su aparición prematura.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para quienes desean una piel libre de poros abiertos, se encuentra la mascarilla Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask de 125ml, la cual contiene aloe vera y arcilla blanca de las amazonas.

Para reparar la piel por las noches, se viste de los colores de Guatemala el aceite facial nocturno: Midnight Recovery Concentrate de 30ml. Un producto con más de diez aceites esenciales, dentro de ellos el aceite de lavanda.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Y por último, se presentó el Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner, un tónico calmante sin alcohol y con pétalos de caléndula, ideal para pieles sensibles.

Recuerda que cada uno de estos productos de edición limitada están disponibles en Kiehl’s Oakland Mall, para que puedas celebrar junto a la comunidad de #KiehlsLoveres las fiestas patrias.