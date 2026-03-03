¡Ten cuidado! Alta radiación solar para este miércoles 4 marzo

El amanecer de este miércoles será frío, pero durante la mañana el clima variará.
OTRAS NOTICIAS: ¡Son virtuales! Apúntate a los cursos libres que ofrece la Usac
Para este miércoles 4 de marzo se espera un amanecer frío, sobre todo en los lugares más elevados del país.
Durante la mañana habrá alta radiación solar y bastante bruma.
El viento seguirá predominando del norte.
Por la tarde, la entrada de humedad promoverá algunos nublados con lluvias dispersas en las regiones Bocacosta, Occidente, Franja Transversal del Norte y Caribe, sin descartar lluvias de carácter local en el resto del país.
El ambiente estará fresco durante la noche y madrugada, habrá frío en los sectores más altos de Occidente.