¡Ten cuidado! Alta radiación solar para este miércoles 4 marzo

  • Por Jessica González
03 de marzo de 2026, 14:37
Por la noche el ambiente estará fresco. (Foto: archivo/Soy502)

El amanecer de este miércoles será frío, pero durante la mañana el clima variará.

Para este miércoles 4 de marzo se espera un amanecer frío, sobre todo en los lugares más elevados del país.

Durante la mañana habrá alta radiación solar y bastante bruma.

El viento seguirá predominando del norte.

Por la tarde, la entrada de humedad promoverá algunos nublados con lluvias dispersas en las regiones Bocacosta, Occidente, Franja Transversal del Norte y Caribe, sin descartar lluvias de carácter local en el resto del país.

El ambiente estará fresco durante la noche y madrugada, habrá frío en los sectores más altos de Occidente.

