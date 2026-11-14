Las recomendaciones de Aeronáutica Civil para quienes esperan pasajeros

La cancelación masiva de vuelos afectó la llegada y salida desde y hacia Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS: Normalizan las operaciones aéreas en Estados Unidos tras problema de comunicaciones
Desde la tarde de este viernes 13 de noviembre se registró el cierre de operaciones en aeropuertos de Estados Unidos y en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a un problema de comunicaciones.
Tras horas de espera, el tránsito aéreo fue autorizado nuevamente, esto ocurre casi cuatro horas con treinta minutos después de que se ordenara que todo el tráfico de salida permaneciera en tierra y que los vuelos internacionales entrantes fueran gestionados caso por caso.
Ante estas circunstancias, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), brindó algunas recomendaciones a quienes esperan a pasajeros que viajan desde Estados Unidos.
- Consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de trasladarse al Aeropuerto Internacional La Aurora.
- Considerar que los vuelos de llegada pueden sufrir demoras, desvíos o reprogramaciones.
- Mantener comunicación directa con el pasajero o con la aerolínea para conocer su hora estimada de llegada.
- Mantener la calma y seguir únicamente información oficial.