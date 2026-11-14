¡No pudo ser! Guatemala cae 3-2 ante Canadá por la Liga de Naciones

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La selección de Guatemala complicó su pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf tras caer 3-2 ante Canadá, en el juego de ida de los cuartos de final.

Un tanto de Óscar Santis y otro más de Matt Evans mantienen con vida a la selección de Guatemala, que jugó un primer tiempo para el olvido ante el cuadro norteamericano.

Ahora, la Bicolor deberá buscar una victoria por diferencia de 2 goles para remontar la serie, o al menos replicar este mismo marcador a favor (3-2) para llevar la serie a tiempo extra, cuando se midan el lunes en el BMO Field de Toronto.

La Sele tuvo la primera del partido en los pies de Darwin Lom al minuto 4, tras un remate de derecha que el arquero Maxime Crépeau logró atajar. En la misma jugada, el canadiense Alphonso Davies quedó lesionado y tuvo que ser sustituido.

Poco después, Canadá tomó el control del juego. Los norteamericanos avisaron al 16 con un tanto de Buchanan, que luego fue anulado por fuera de juego. Un minuto más tarde, Oluwaseyi abrió el marcador con un zurdazo desde el borde del área.

¡Gol de Canadá! Tani Oluwaseyi abre el marcador para los visitantes. #NationsLeagueEnFOX https://t.co/JkxdlB00ig — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 14, 2026

Liam Millar, al 28, y el delantero del Atlético de Madrid Jonathan David, en el 45+1, se encargaron de aumentar la diferencia para irse al descanso con una ventaja cómoda. Mientras que a Nicolás Samayoa le anularon el tanto del descuento por fuera de lugar, al 40+4.

Santis hizo el primer tanto para la Bicolor. (Foto: Rudy Martínez)

Luis Fernando Tena recompuso su esquema en el segundo tiempo, haciendo ingresar a Rodrigo Saravia y Matt Evans por Rudy Muñoz y Darwin Lom.

Los cambios fueron adecuados y la Bicolor mejoró en la etapa complementaria.

Matt Evans anotó en el final del partido para mantener viva la esperanza. (Foto: Juan Mijangos)

La afición se volvió a encender en el 53, cuando Óscar Santis hizo el tanto del descuento con un gran cabezazo.

¡LLEGÓ EL GOL DE SANTIS! La Selección Nacional sigue luchando y encuentra el descuento por medio de Óscar Santis. #NationsLeagueEnFOX https://t.co/goMixmYayf — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 14, 2026

La Azul y Blanco logró acercarse al final del encuentro con un tanto de Matt Evans en el 45+4, el cual mantiene con vida la esperanza de clasificar a las semifinales de la Liga de Naciones.

⚽ ¡Guatemala se acerca sobre el final! Aprovechando el desvío del rival, Matt Evans consigue maquillar el resultado sobre el final. #NationsLeagueEnFOX https://t.co/bqtElJqOMf — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 14, 2026

Datos: Sofascore

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