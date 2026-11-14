Así vimos a los jugadores de Guatemala en el duelo contra Canadá

-

Guatemala sufrió una dura derrota en casa contra Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, castigados por algunos errores puntuales.

OTRAS NOTICIAS: Uruguay amarga el inicio de la era sin Messi en Argentina

Tras la derrota de la Selección Nacional 3-1 contra Canadá, Soy502 analiza el desempeño de la Bicolor, línea por línea, un resultado que deja a los nuestros con pocas esperanzas de avanzar a cuartos de final de la Liga de Naciones.

PORTERO

Nicholas Hagen dejó dudas con sus salidas de balón, al entregar pases a los rivales. Pudo hacer más en los primeros dos goles de Canadá, aunque tampoco encontró suficiente respaldo en su defensa. Después tuvo poco trabajo.

DEFENSAS

La zaga quedó expuesta en los goles de la Hoja de Maple y cometió errores en la salida por los costados. José Morales y Aarón Herrera aportaron poco en ataque y tuvieron problemas para replegarse ante los contragolpes visitantes, mientras Allen Yanes y Nicolás Samayoa sufrieron a sus espaldas.

⏱️ • Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. Guatemala (2) (3) Canadá ⚽️Oscar Santis ⚽️Matthew Evans ️ #SeleMayor #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/cdqVQ0rfLl — FFG (@fedefut_oficial) November 14, 2026

MEDIOCAMPISTAS

La contención conformada por Antonio López y Chema Rosales mostró muchas carencias y tuvo dificultades para controlar los avances rivales. "Chucho" quedó señalado en el segundo gol de Canadá. Sin embargo, el ingreso de Matt Evans le dio mayor empuje a la Azul y Blanco para recortar distancias.

DELANTEROS

Rubio Rubín y Darwin Lom tuvieron poco protagonismo en ataque. El segundo solo disputó el primer tiempo, aunque tuvo la mejor llegada de los nuestros en el arranque del partido, mientras Óscar Santis volvió a ser el atacante más destacado de la Bicolor y uno de los pocos que generó peligro.