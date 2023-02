¡Berrinche en pleno partido! Tenista rompió tres raquetas en 25 segundos

Alexander Bublik desató su malestar al ver que estaba quedándose afuera del ATP 250 de Montpellier.

El tenista kazajo Alexander Bublik protagonizó una polémica disputaba en el último tiebreak del partido ante el francés Gregoire Barrere por los dieciseisavos del ATP 250 de Montpellier.

La transmisión oficial capturó el momento en que el joven de 25 años destrozó tres raquetas en menos de 30 segundos al ver cómo se le escapaba un encuentro que había logrado remontar en el segundo set después de haber caído en la primera manga.

Con un 4-6, 7-(14)-6(12) y 6-6 en el marcador, el número 50 del ranking destruyó la primera raqueta de cinco golpes tras perder el sexto punto del tiebreak.

Después de golpearla hasta cinco veces contra el piso, comenzó a caminar hacia el banco. Sin embargo, su ataque de ira no terminó ahí. Tomó una nueva y sin dudarlo volvió a estrellarla contra la cancha. Cuando todos pensaron que había terminado, tomó una más e hizo exactamente lo mismo.

Finalmente agarró su cuarta raqueta y ahí sí emprendió su camino hacia la otra parte de la cancha para continuar con el juego, el cual acabó en victoria de su rival por 4-6, 7(14)-6(12) y 6(3)-7(7) en dos horas y treinta minutos que lo privó de retener el título.

Las marcas que patrocinan las raquetas de los tenistas ya no harán contratos con Alexander Bublik pic.twitter.com/L41Q23oLWa — VarskySports (@VarskySports) February 9, 2023

Otros escándalos

Esta no es la primera vez que Bublik se ve envuelto en una polémica. En febrero de 2020, el joven tenista afirmó en una entrevista con el periódico francés L'Equipe que odiaba el tenis con todo su corazón: "Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato".

"No creo que haya ganado lo suficiente (lleva ganados 1.3 millones de dólares en premios). De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no .. Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso", agregaba.

Tras la victoria de Gregoire Barrere, el francés jugará contra el tenista georgiano Nikoloz Basilashvili, número 87, por los octavos de final.

La celebración del torneo de Montpellier (ATP Montpellier) se produce entre el 5 y el 12 de febrero sobre pista dura interior. En el torneo participan un total de 40 jugadores. La fase final está compuesta por 28 jugadores entre aquellos clasificados directamente, los que han ganado la fase previa de calificación y los invitados.