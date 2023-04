¡Israel bajo ataque! Lanzan cohetes desde Líbano este Jueves Santo

La crisis en Medio Oriente se volvió a intensificar por el lanzamiento de decenas de cohetes que efectuó Líbano hacia Israel.

Este jueves 6 de abril, se lanzaron decenas de cohetes desde Líbano hacia Israel, y se atribuyeron a grupos palestinos en medio de una espiral de violencia provocada por la irrupción de la policía israelí en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén el miércoles 5 de abril.

Los servicios de rescate informaron que al menos una persona resultó herida en Israel como consecuencia de los ataques con cohetes.

Según el ejército israelí, se lanzaron un total de 34 cohetes, de los cuales 25 fueron interceptados por la defensa antiaérea, mientras que al menos 5 cayeron en territorio israelí.

☄️–As consequências do bombardeio do norte de Israel a partir do Líbano - presumivelmente há um impacto direto em um prédio residencial



O golpe aconteceu na cidade de Shlomi, no norte do país. Fumaça negra sobe do prédio, ainda não há informações sobre as vítimas. pic.twitter.com/GrIFO1CceS — Sueli Lei conta 5 casada vó (@leisueli1) April 6, 2023

Esto en Ramadán y Pesaj:



- La policía israelí allana la mezquita de Al-Aqsa.



- Gaza dispara cohetes hacia Israel.



- Israel ataca Gaza.



- Líbano lanza cohetes hacia Israel.



- EEUU dice que Israel tiene derecho a defenderse



- Israel responderá al ataque del Líbano. pic.twitter.com/SV9oAprNtS — César Moreno (@CesarMorenoH) April 6, 2023

La frontera entre Israel y Líbano, que han estado técnicamente en guerra después de varios conflictos, está custodiada por la Fuerza Provisional de Naciones Unidas (FINUL), cuyo objetivo es garantizar el cese el fuego.

Un portavoz del ejército aseguró que los cohetes eran palestinos.

"Podría ser el [movimiento islamista palestino] Hamás, podría ser la Yihad Islámica. Todavía estamos tratando de llegar a una conclusión final sobre esto, pero no fue el Hezbolá" libanés, dijo el teniente coronel Richard Hecht.

El último lanzamiento de cohetes de Líbano hacia Israel se remontaba a abril de 2022, pero el incidente del jueves representa la mayor escalada desde la guerra de 2006 contra el poderoso Hezbolá libanés.

Nadie reivindicó los ataques de momento y el ejército libanés señaló que desmanteló plataformas de lanzamientos de cohetes hallados en el sur de su territorio.

Antes del ataque, las sirenas de alarma sonaron en las ciudades de Shlomi y Moshav Betzet, así como en la región de Galilea, en el norte de Israel.

El episodio se produjo en un momento de agudización de las tensiones después de la violenta intervención el miércoles de la policía en la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, que dejó 350 detenidos según la policía.

El lugar sagrado está situada en la Explanada de las Mezquitas, tercer lugar santo del islam y ubicado a su vez en Jerusalén Este, el sector palestino de la ciudad ocupado y anexado por Israel.

"Evitar una escalada mayor"



La Agencia Nacional de Información de Líbano señaló que la artillería israelí lanzó "varios proyectiles desde sus posiciones en la frontera" contra dos pueblos del sur de Líbano.

La agencia, que no dio parte de víctimas, precisó que los bombardeos se produjeron en respuesta al lanzamiento de "varios cohetes de tipo Katyusha" contra Israel.

Por su parte, un portavoz militar israelí negó estos reportes y dijo que el ejército no ha respondido "hasta el momento".

Estados Unidos condenó el lanzamiento de cohetes y dijo que Israel tenía el "legítimo derecho" a defenderse, según el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a su vez a "todos los actores" la "máxima moderación".

En Líbano, la FINUL llamó a la contención."La situación actual es extremadamente seria. La FINUL insta a la contención para evitar una escalada mayor", dijo.

En Fassuta, un pueblo del norte de Israel, un periodista de AFP vio restos de un cohete en una carretera.

En Shlomi, otro equipo de AFP vio tiendas dañadas por la explosión de un cohete que dejó un impacto en la calzada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibe "actualizaciones continuas sobre la situación de la seguridad y llevará a cabo una evaluación con los jefes de los cuerpos de seguridad", según su gabinete.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue informado de los detalles de lo ocurrido en la frontera norte, indicó un portavoz del ministerio.

Enfrentamientos en la explanada



Israel se atrajo numerosas condenas internacionales después de que la policía desalojara violentamente la madrugada del miércoles a fieles palestinos de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén.

La intervención, que dejó 37 heridos según la Media Luna Roja palestina, provocó una escalada de disparos de cohetes desde Gaza y de bombardeos israelíes.

El incidente se produjo además en plenas celebraciones de la Pascua judía y del mes musulmán del Ramadán.

Decenas de cohetes son lanzados hacia #Israel desde Líbano, se reportan varios heridos, aun no hay información oficial de los daños causados. pic.twitter.com/YYOEGO7pPW — 26 Televisión (@Tv26Television) April 6, 2023

El Hezbolá proiraní advirtió que apoyaría "todas las medidas" que tomen las organizaciones palestinas contra Israel tras los enfrentamientos.

"Hezbolá denuncia enérgicamente el asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a la explanada de la mezquita de Al Aqsa y sus agresiones a los fieles", afirmó la formación chiita en un comunicado.

Hezbolá, enemigo jurado de Israel, tiene buenas relaciones con el Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, y con la Yihad Islámica palestina.