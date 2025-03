¡Otro terremoto! Esta vez ocurrió en Tonga (videos)

-

Un terremoto sacudió la isla de Tonga (Oceanía) esta madrugada.

Un segundo terremoto ocurrido la última semana con una magnitud superior a los 7 grados Ritcher se reportó esta madrugada en la isla de Tonga, ubicada en Oceanía.

Tonga PacíficoSul Um Terremoto de magnitude 7,0 ocorreu há pouco menos de 2 perto de Tonga e SamoaAmericana. Cientistas relataram ondas de tsunami a partir de bóias de dados em direção à região. Moradores s incentivados mudar p locais mais altos. Horário de BR f as 11 h. pic.twitter.com/KVGqDDBHdl — margoberndpin (@margopinbernard) March 30, 2025

Con una escala de 7.1, el movimiento telúrico se registró en el lecho marino y, ante esta situación, se emitió alerta de tsunami.

Terremoto de magnitude 7.1 atinge Tonga, no Pacífico



Após o tremor em Mianmar, na Tailândia, agora um terremoto foi registrado em Tonga, uma nação insular no Pacífico, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami para a região.



Segundo o Serviço Geológico dos… pic.twitter.com/HTWzJGMbqL — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) March 30, 2025

Según reportes internacionales, el terremoto se produjo por una falla inversa al oeste de la Fosa de Tonga, ubicada en el océano Pacífico sur.

El servicio de la estación AM.R5080, ubicado en Viña del Mar, Chile, indicó que las ondas tardaron unos 23 minutos en trasladarse hacia el área.

Foto que muestra la distancia entre Tonga y una estación chilena que monitorea terremotos. (Foto: RaspberryShake/Soy502)

En el caso de Estados Unidos, también recibió las olas expansivas, según detectaron los sismógrafos:

Cycloamigos, vean como las ondas sísmicas del terremoto 7.1M ocurrido en las Islas Tonga (lunes hora del Pacífico), se expandieron hasta América, incluso el Caribe., según detectaron los sismógrafos.

ADM pic.twitter.com/l7Hy8oAsRM — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) March 30, 2025

Terremoto de Myanmar

El primer terremoto ocurrido esta semana con una magnitud similar fue el de Myanmar, Birmania, cuya devastación causó más de 1,600 muertos, así como el derrumbe de estructuras.

Otras áreas afectadas con el terremoto fueron China y Tailandia, motivo por el cual se viralizaron los videos de edificios de Bangkok.