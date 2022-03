Terribles imágenes de dolor luego que un barrio residencial fuera destruido (video)

Terribles imágenes de dolor luego que un misil ruso destruyera un barrio residencial. El barrio Podilsky fue atacado, no había instalaciones militares cerca, sólo apartamentos, una escuela y un jardín de infantes.

Un misil impactó en el parque central de un complejo de edificios en el barrio Podilsky en Kiev. No había ninguna instalación militar cercana ni edificio gubernamental, en cambio, un jardín de infantes, una escuela, y edificios de viviendas, según informan los medios internacionales.

Las alertas antiaéreas sonaron, sin embargo, las defensas no pudieron interceptar el misil, lo que provocó la tragedia. "Alrededor de las 8:04 hora de Ucrania el Servicio de Emergencias de Poryatunka recibió el llamado de socorro", narra el informe oficial.

"Un incendio lo estaba quemando todo luego de la explosión. Pronto llegaron los bomberos. Los pisos 1, 2 y 3 de los edificios estaban en llamas. Cerca de 50 personas comenzaron a combatirlo. De los residentes que estaban en el edificio, 98 fueron evacuados, las autoridades reportaban 19 heridos y una persona fallecida. Poco después, ya parados en la zona, parece imposible creer en esos números: la destrucción es masiva", indica el informe.

En la zona solo habitaban civiles. (Foto: Twitter)

La cuadra quedó devastada, humeante, llena de escombros y chatarra, mientras los habitantes se organizan alrededor del desastre para mover escombros, limpiar la zona, ayudar a los vecinos afectados. A menudo, bajo el sonido de otras explosiones, que siguen sonando. La promesa de que una bomba no cae dos veces en el mismo lugar parece darles seguridad.

Un video muestra el momento desesperado del rescate de un menor a quien intentan reanimar luego de quedar atrapado entre escombros. No obstante, se informó que el niño no logró sobrevivir, pese a los esfuerzos de los paramédicos.

“En las ciudades alrededor de Kiev, los ocupantes violan y matan sistemáticamente a la población local”, dijo ayer en ronda de prensa Oleksiy Arestovych, asesor de la oficina del presidente Zelenski. “La violencia contra la población local se observa sistemáticamente alrededor de Kiev. Si antes eran casos aislados, ahora la situación ha empeorado. El ejército ruso está destruyendo deliberadamente a la población ucraniana. Esto es genocidio. Hay cientos de casos así, ni siquiera decenas”, aseguró.