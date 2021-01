Testimonio de un médico contagiado con nueva variante Covid-19

El doctor Miguel Casañ se contagió por la nueva variante británica del Covid-19 y publicó un video en el que lanza una advertencia a la población que no respeta las medidas recomendadas.

El médico es un anestesista de 61 años, diabético e hipertenso. Fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, España.

Desde la cama del hospital, Casañ compartió un video en el que narra su experiencia. El contundente mensaje se hizo viral en las redes sociales.

“Sentí que la muerte me acariciaba. Sientes la muerte, pero estaba tranquilo, lo único que me importaba era que no me había podido despedir de mis hijos y decirles esas cosas que tienes en mente. Yo los animo a que esas muestras de cariño no las guarden”, indicó.

El doctor aseguró que contrajo la cepa británica, que es “mucho más contagiosa” que la anterior. “Esto va ir a más si no lo paramos entre todos, si la gente no toma conciencia”, advierte.

“Soy médico y entiendo lo que tengo. Esto es una enfermedad del demonio y hay que luchar contra ella con todas las fuerzas”, agregó.

Casañ reveló que no fue el único de su familia que se enfermó. Además envió un mensaje para que la población no “baje la guardia” y tome las medidas recomendadas por las autoridades. “Sean prudentes, guardad las distancias. No se relajen”, dijo.

