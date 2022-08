Textiles guatemaltecos estarán en feria de Nueva York

Productos de todo tipo y elaborados por manos guatemaltecas estarán presentes en la Feria Internacional de Nueva York, Estados Unidos.

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), informó que varias empresas guatemaltecas participarán por primera vez y de manera presencial en la Feria NY Now, en Nueva York, Estados Unidos.

Los negocios que participarán mostrarán variedad de productos del país como: textiles, lámparas, cestos, bolsas, bisutería, jarrones y otros productos, pero la novedad es que todos son hechos por manos guatemaltecas.

"Gracias al proyecto Women in Trade for inclusive and sustainable Growth TFO Canadá y Agexport, estas empresas del sector Hecho a Mano participarán de manera presencial en la feria y estamos muy orgullosos porque estas empresas son lideradas principalmente por mujeres que apoyan directamente a artesanas de productos hechos a mano en los sectores de decoración y fashion y accederán a nuevos mercados a través de su participación, que esperamos puedan generar ventas wholesale. Como requisito para ser seleccionadas, las empresas se capacitaron en elaboración del plan de exportación, sostenibilidad, mercadeo digital, adaptación de producto, participación en ferias comerciales, entre otros", dijo Gwendolyne Figueroa, coordinadora de la Comisión de Hecho a Mano de Agexport.

La feria comercial mayorista de regalos y artículos para el hogar se realizará del 14 al 17 de agosto. Habrán objetos con diseños únicos y elaborados con azulejos, fibras naturales como cestos, vidrio soplado y algodón reciclado.