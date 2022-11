¿Textos más largos? La promesa de Elon Musk para mejorar Twitter

Textos más largos, esto es lo que promete Elon Musk para Twitter, según lo anunció en su red social

El multimillonario Elon Musk, ahora dueño de la red social Twitter, tiene planes para esta plataforma y promete cambios que puedan mejorar la interacción en la red.

"Twitter pronto agregará la capacidad de adjuntar texto de formato largo a los tweets, poniendo fin al absurdo de las capturas de pantalla del bloc de notas", anunció Musk, quien apuesta por un formato más para los usuarios.

También está pensando en la monetización de contenidos, pues Musk continuó con su mensaje diciendo: "Seguido por la monetización del creador para todas las formas de contenido".

Sin embargo, no a todos les agradaron los anuncios del millonario, algunos compartieron memes imaginando cómo sería Twitter con textos más largos y hasta apodaron la propuesta de Musk como "megaTweet", mientras otros externaron no estar de acuerdo.

Lo cierto es que Musk indicó que en un promedio de dos semanas estaría revelando los cambios que podrían ser estos que ha ofrecido.