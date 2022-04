Entrenador del Chelsea: "Me molestó ver al árbitro de risas con Ancelotti" (video)

El técnico del Chelsea indicó su molestia tras quedar eliminado de Champions League frente al Real Madrid.

EN CONTEXTO: Benzema conduce al Real Madrid a las semifinales

Thomas Tuchel, director técnico del Chelsea, mostró su molestia después del partido contra el Real Madrid que los dejó eliminados en fase de cuartos de final de la Champions League. Indicó sentirse orgulloso de sus jugadores, pero dolido por los errores que les costaron la derrota.

Entre sus declaraciones, la que más llamó la atención fue cuando mencionó que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, estuvo intercambiando risas con el árbitro del encuentro: "Cuando acabó el partido vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrota dura y me lo encontré ahí riéndose con el entrenador rival, con Ancelotti, que es un caballero. No me parece bien".

Respecto al gol anulado, Tuchel dijo. "Sentí frustración, sí. Pero también sentí frustración en la ida. No vi el gol, sinceramente me sorprendió que el árbitro, que es el líder, no fuera a ver si era mano o no. Marciniak, que es muy bueno, debió ver el gol. Nos merecimos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho".

Vea las declaraciones: