Con el uso, los autos puedes sufrir todo tipo de desgaste, provocando algunos desajustes que pueden hacerlo vibrar cada vez que lo arrancas o conduces.

________

________

Cuando un auto es nuevo, su suavidad y precisión son innegables. El motor apenas suena y tanto la dirección como los frenos, funcionan a la perfección.

Pero, con el paso del tiempo y el kilometraje, los componentes van acumulando holguras y desgaste, por lo que se hace necesaria una revisión periódica para mantenerlo en buenas condiciones.

Algunos de estos desajustes pueden provocar vibraciones al momento de usar el auto:

Motor frío

En invierno es normal que los motores, con el tiempo, vibren bastante al arrancar en frío y mientras se acoplan a la temperatura. En este caso es importante dejar calentar el carro hasta que haya alcanzado su temperatura normal.

Filtro sucio

En estos casos, las vibraciones o temblores vienen dados por un filtro obstruido a consecuencia de la suciedad, ya sea el de aire o el de combustible. Al no llegar suficiente cantidad de aire o carburante, este no puede funcionar correctamente.

(Foto: Autos)

Bujías en mal estado

Si el temblor se da al momento de acelerar, puede ser un problema de bujías, pues la chispa necesaria para la combustión no se produce de manera óptima.

Bobina de encendido

Si la bobina está dañada, la bujía no recibe corriente y, por lo tanto, no se produce chispa, lo que hace que el motor no arranque. Si cada bujía tiene una bobina y alguna de ellas falla, el auto funcionará, pero perderá potencia y suavidad al no poder funcionar los cilindros correspondientes.

Las malas condiciones de una llanta pueden ser una de las razones. (Foto: Neumarket)

Otras razones:

Problema de frenos

Llantas deformes, lastimadas o desalineadas

Tuercas sueltas