Titanic regresa a los cines de Guatemala a 25 años de su estreno

La aclamada película Titanic regresará al cine a 25 años de su estreno.

La cinta de James Cameron ganadora de múltiples premios Oscar estará disponible en el mes del amor en varias carteleras a nivel mundial, incluyendo a Guatemala.

Esta será una versión remasterizada que se podrá disfrutar en pantalla grande con tecnología 4k y remasterización en 3D HDR con alta velocidad de cuadro.

"Algunas historias son atemporales, para celebrar el 25.º aniversario, únase a nosotros para experimentar Titanic en 4K 3D remasterizado. Estreno el 10 de febrero en cines", anunció Cameron en sus redes sociales emocionando a sus seguidores.

Paramount no se quedó atrás y también dio algunas imágenes de cómo se podrá ver esta romántica historia.

MIRA EL VIDEO:

Some stories are timeless. In celebration of the 25th anniversary, please join us in experiencing Titanic in remastered 4K 3D. Opening February 10th in theaters.https://t.co/qBvaj1crCn — James Cameron (@JimCameron) January 10, 2023