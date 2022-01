Esta es la imagen de Tom Holland que sorprende a sus fans

Tom Holland publicó una foto sin camisa en su cuenta de Instagram y enloqueció a sus fans.

Hace unos días el actor que dio vida a Spider-Man, Tom Holland, publicó por medio de su cuenta de Instagram una foto tras una sesión de boxeo, en la cual se puede ver su torneado cuerpo y sus abdominales.

A la fotografía agregó la descripción “ADVERTENCIA. Tenga mucho cuidado cuando entrene con un amigo que también sea un superhéroe de Marvel. Puede causar colapso post-entrenamiento” y añadió que era hora de que Spider-Man se pusiera la camiseta.

Los fanáticos quedaron en shock al ver el cuerpo trabajado de quien le da vida al hombre araña y creen que esto se debe a las escenas de acción que debe realizar en el filme, añadiendo a lo anterior, los internautas notaron que el actor se ve más robusto a como se ha dejado ver en varias ocasiones dentro de la saga de Spider-Man.