Muere un técnico durante el rodaje de “Indiana Jones 5”

El hecho ha generado conmoción en la producción de la película que se filma en Marruecos.

El asistente de cámara de la película “Indiana Jones 5” Nick Cupac fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en Fez, Marruecos.

El hombre de 54 años habría fallecido por causas naturales, ha trascendido en medios locales que cubren el suceso.

Durante su carrera, Nick Cupac figuró en los créditos de filmes como "Guardianes de la galaxia", "Jurassic Park", "El código Da Vinci", "Harry Potter y el misterio del príncipe" y "Star Wars: Los últimos Jedi", entre muchas otras.

Su último trabajo había tenido lugar en “Venom: Let There Be Carnage”.

Disney se ha pronunciado sobre el fallecimiento en un comunicado donde expresa sus condolencias hacia la familia y amigos del técnico, "un compañero de increíble talento y miembro de la comunidad cinematográfica al que echaremos muchísimo de menos".