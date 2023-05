"Vendieron entradas falsas", así ocurrió la trágica avalancha en El Salvador (video)

Una avalancha humana segó la vida de al menos 12 personas en el Estadio Cuscatlán de El Salvador durante un encuentro de fútbol entre Alianza y Fas.

"Vendieron entradas falsas, moradas y rojas al mismo precio, yo le compré a alguien entradas moradas y ahí entré en duda, ellos provocaron esto, la directiva, esas muertes son culpa de la directiva, que quede claro", dijo uno de los asistentes.

"Eran dos puertas y no de portón, eran puertas de casa para 4 mil, 5 mil personas, estábamos jugando contra Fas, los cuartos de final, sabían que se iba a llenar el estadio como en una final, cerraron el estadio 25 minutos antes, la gente empezó a empujar, la gente comenzó a empujar el portón porque quería vivir, no quería ver el partido, a mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba y yo solo venía a ver a Alianza, ¿cómo va a venir la gente con dos puertas para 5 mil personas?, aquí hay gente muerta", expresó otro aficionado, "yo salí de ahí para vivir, pensé que mi hijo se me había ido".

Otra asistente afirmó que salvó a una niña de ser aplastada en la estampida, la madre de la pequeña es una de las fallecidas por la tragedia en el estadio Cuscatlán. "Es bien penoso que los niños estaban ahogándose" agregó.

MIRA LOS TESTIMONIOS:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salvadoreños USA News (@salvinews)

#AHORA | "Cerraron la puerta", el testimonio de una aficionado que concurrió al Estadio Cuscatlán, en El Salvador y fue testigo de la estampida humana.pic.twitter.com/UndvtSP7yb — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 21, 2023