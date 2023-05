El trágico romance que dio origen a la famosa película de 'La Sirenita'

Revelan la historia real que inspiró la película de Disney de "La Sirenita" y estremece a los fanáticos.

El 15 de noviembre de 1989 marcó un punto de inflexión para el estudio animado The Walt Disney Pictures, que había pasado por dos décadas difíciles.

Ese día lanzaron "La Sirenita", una adaptación musical y colorida del cuento clásico de Hans Christian Andersen, y rápidamente se convirtió en un favorito del público.

Sin embargo, lo que muchos espectadores no sabían al llenar las salas de cine era que Disney no había creado una adaptación completamente fiel a la obra de Andersen. En cambio, tomaron ciertos elementos de la trama original y dejaron de lado algunos de los pasajes más oscuros.

De hecho, la película, protagonizada por la encantadora sirena llamada Ariel, difiere significativamente de lo que el escritor danés plasmó en papel en 1837. Detrás de esta historia de ensueño se encuentra una triste historia real y un romance prohibido que pudo haber sido su inspiración.

Es importante destacar que aunque no hay evidencia concluyente de un romance prohibido específico que haya inspirado la historia de "La Sirenita", se especula que las experiencias y emociones personales de Andersen podrían haber influido en la creación de la narrativa.

Incluida en la colección "Cuentos nuevos" del reconocido Hans Christian Andersen, "La Sirenita" narra la historia de una sirena que, al cumplir los 15 años, obtiene el permiso para abandonar el reino submarino y explorar la superficie.

En su aventura, la joven nereida rescata la vida de un apuesto príncipe, quedando instantáneamente enamorada de él.

Después de su encuentro, la sirena, cuyo nombre no se menciona en el cuento, siente la necesidad de investigar más sobre la criatura por la que se ha enamorado.

De esto trata la historia

Durante su investigación, descubre que los humanos poseen un alma que persiste incluso después de la muerte, a diferencia de las sirenas que se convierten en espuma marina al finalizar su vida.

Convencida de que necesita un alma para poder estar con su amado, la princesa marina busca a la Bruja del Mar y le solicita ayuda. La Bruja, movida por su propia conveniencia, le ofrece un trato tentador: otorgarle un par de piernas a cambio de su voz, considerada la más hermosa del mundo.

Lamentablemente, el pacto realizado con la bruja tiene consecuencias desgarradoras para la sirena. Cada paso que da con sus nuevas piernas está cargado de un dolor inimaginable.

Además, ha perdido la capacidad de hablar, ya que su lengua ha sido cortada. La sirena solo puede obtener un alma si el príncipe decide casarse con ella; de lo contrario, su corazón se romperá y se convertirá en espuma del mar.

Con todas estas condiciones en mente, la joven regresa a la tierra y se esfuerza por conquistar al príncipe. A través de su belleza y gracia, logra capturar el corazón de su amado. Sin embargo, el príncipe ya ha acordado matrimonio con otra princesa.

La promesa sigue intacta

Siguiendo la tradición de los reinos, el joven monarca, quien se había enamorado de la sirena desde que ella lo rescató meses atrás, tenía un compromiso matrimonial con la hija de un rey vecino.

Sin saber que la mujer de su vida estaba ante sus ojos, el príncipe se casa con la princesa. Llena de desolación, la sirenita regresa a las profundidades del mar para esperar su muerte al día siguiente.

Mientras tanto, las hermanas de la sirena, desesperadas por encontrar una solución para salvar a su amada hermana, acuden a la Bruja del Mar. La bruja les otorga un puñal a cambio de sus hermosas cabelleras.

Con esa arma, la princesa del mar deberá asesinar al príncipe y dejar que su sangre corra bajo sus pies. Si lo hace, su sufrimiento llegará a su fin, evitará convertirse en espuma y recuperará su forma de sirena.

Con la daga en sus manos, la sirenita observa a los recién casados mientras duermen. Antes de cometer cualquier acto de violencia, la joven se da cuenta de que todavía ama profundamente al hombre y que su vida no debe terminar de esa manera.

Con un gesto de determinación, suelta la daga y se arroja al mar, transformándose en espuma ante los ojos del príncipe, quien comprende que ha perdido a la mujer que verdaderamente amaba.

Afortunadamente, las acciones de la desafortunada sirena no pasan desapercibidas. El Sol interviene y la convierte en un espíritu del aire, otorgándole una oportunidad de redención. Se le promete un alma inmortal si cumple 300 años realizando buenas acciones.

Así, la historia de la sirenita toma un giro esperanzador, dejando abierta la posibilidad de redención y un futuro lleno de bondad para el espíritu del aire que alguna vez fue una enamorada sirena.

La historia de amor real

La incapacidad de estar junto al ser amado es un sentimiento que Hans Christian Andersen compartió con muchos de los personajes que creó a lo largo de su prolífica carrera como escritor.

Esta experiencia se originó debido a las desafortunadas circunstancias que el autor experimentó en el amor, tanto con mujeres, como en el caso de la soprano Jenny Lind, a quien le dedicó el cuento "El ruiseñor", así como con hombres.

De hecho, cartas encontradas por el autor Rictor Norton en su libro "My Dear Boy: Gay Love Through the Centuries" revelan una relación amorosa real que Andersen mantuvo con un amigo de su juventud, y que posiblemente haya inspirado la historia de "La Sirenita".

La historia relata que Andersen se enamoró de Edvard Collin mientras ambos estudiaban en la escuela. Aunque su amor no fue completamente correspondido, el autor danés vivió gran parte de este romance en secreto.

En palabras suyas, "Languidezco por ti... mis sentimientos hacia ti son similares a los de una mujer. La feminidad de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en secreto".

Fue en ese mismo período que Andersen concibió la historia de "La Sirenita", mientras lidiaba con esos sentimientos internos y encontraba en la narración una forma de expresar su dolor y su amor oculto.

Para los estudiosos de la vida y obra de Hans, resulta notable la coincidencia entre muchas de las características del ser mitológico en su cuento y las propias experiencias del autor. Lo mismo ocurre con el príncipe de la historia, quien, a pesar de estar enamorado de otra persona, termina casándose con otra mujer.

Según los registros, Andersen decidió escapar a la isla de Fyn cuando Collin contrajo matrimonio con su esposa, a pesar de que los tres mantenían una estrecha amistad.

Aunque esto rompió por completo la cercanía que el escritor tenía con su amado, las cartas intercambiadas a lo largo de los años pintan una historia diferente. Una historia en la que Andersen confesaba que una parte de su alma siempre estaría dedicada a su "querido amigo".

Las diferencias de la historia real con la de Disney

Al igual que se había vuelto una tradición en Disney, los creadores encargados de la película de "La Sirenita" optaron por omitir varios momentos significativos, algunos un tanto sombríos, del cuento original de Hans Christian Andersen al adaptar su historia.

Por ejemplo, en la película, la Bruja del Mar, conocida como "Úrsula", no complica tanto las cosas para la sirena.

Si bien convertirse en una atractiva mujer que seduce y cautiva al príncipe no es del todo inofensivo, no es lo mismo que causar un intenso dolor al estrenar sus pies, engañar a casi toda la realeza marina y condenar al personaje principal a una decepción amorosa.

Por cierto, en la versión de Disney, el nombre de la sirena es "Ariel", un nombre inventado, y no se le obliga a asesinar a su amado.

La película de Disney tiene un final tan peculiar que acaba resultando común. En esta versión, no encontramos la espuma del mar como símbolo de la desilusión, ni las promesas de un alma inmortal tras años de buenas acciones.

En cambio, la trama incluye una subtrama en la que "Tritón", el rey del mar, demuestra su amor por su hija al cederle el reino a "Úrsula", lo que conduce hacia un desenlace en el que el príncipe "Eric" rompe el hechizo de la bruja y se casa con la sirena, viviendo felices para siempre.

Así, se mantiene la tradicional estructura de los cuentos de hadas a la que el estudio ha acostumbrado a su audiencia a lo largo de los años.

*Con información de Muy Interesante.