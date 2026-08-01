Tránsito lento: accidente deja dos heridos en ruta al Pacífico

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Se reporta congestionamiento esta mañana en dirección hacia la ciudad de Guatemala.

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en las primeras horas de este sábado 1 de agosto en la ruta al Pacífico, en la subida de Villalobos, Villa Nueva.

En el percance vial se vio involucrada una motocicleta, en la que sus dos tripulantes resultaron gravemente heridos tras colisionar en la parte trasera de un tráiler.

#PMTVillaNueva a la espera del retiró de vehículos involucrados en colisión vehicular en la subida de Villa Lobos, agentes reportaron dos personas gravemente heridas. pic.twitter.com/0WtxIsg2tA — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 1, 2026

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, mientras que ambos vehículos se encuentran obstaculizando uno de los carriles.

Esto ha afectado el tránsito, el cual se mantiene lento en dirección hacia la ciudad capital, por lo que se recomienda conducir con precaución.