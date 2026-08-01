Así está la agenda para Guatemala este sábado en Santo Domingo 2026

Algunos de los atletas guatemaltecos tienen asegurada la disputa de finales para este sábado.
OTRAS NOTICIAS: Guatemala apunta a cosechar más medallas en otras disciplinas
Los atletas nacionales tendrán actividad este sábado en más de 10 categorías diferentes y tratarán de conseguir más medallas para Guatemala.
Las participaciones de cada uno de los deportistas guatemaltecos para este 1 de agosto será de la siguiente manera:
Baloncesto
MEX vs. GUA - modalidad 3x3 - ronda preliminar - masculino - 12:30 horas
TTO vs. GUA - modalidad 3x3 - ronda preliminar - masculino - 17:00 horas
GUA vs. HON - modalidad 3x3 - ronda preliminar - femenino - 15:30 horas
PAN vs. GUA - modalidad 5x5 - puestos del 5 al 8 - masculino - 13:00 horas
Balonmano
GUA vs. MEX - grupo B - masculino - 11:00 horas
Tenis de mesa
GUA vs. ESA - grupo C - pueda por equipos - femenino - 8:00 horas
GUA vs. VEN - grupo C - prueba por equipos - femenino - 13:00 horas
GUA vs. GUY - grupo D - prueba por equipos - masculino - 10:30 horas
GUA vs. DOM - grupo D - prueba por equipos - masculino - 15:30 horas
Navegación a vela
David Hernández - sunfish - regatas 1 y 2 - 12: 00 horas
Josselyn Echeverría - sunfish - regatas 1 y 2 - 12: 00 horas
Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - mixto - 3 regatas - 10:00 horas
Diego Silvestre - ILCA 7 - 3 regatas - 10:00 horas
Cristina Castellanos - ILCA 6 - 3 regatas - 10:00 horas
Ciclismo
Jazmin Soto, Cynthia Lee, Jazmin Puac y Andrea Vásquez - ruta femenina - final - 7:00 horas
Mountain bike
Flory de León y Nataly Agustín - Cross country - final femenino - 7:30 horas
Gabriela Sáenz y Julio Ispaché - Cross country - final masculino - 9:30 horas
Patinaje de velocidad
Dalia Soberanis - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:00 horas
Luisa Sandoval - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:00 horas
Fáberson Bonilla - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:15 horas
Allan López - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:15 horas
Luchas
GUA vs. VEN - Kayla Batres vs. Nohalis Logo - libre 50kg - cuartos de final - femenino - 8:00 horas
GUA vs. COL - Meissy Valdez vs. Katherine Rentería - libre 62kg - cuartos de final - femenino - 9:10 horas
Natación
Melissa Diego - 200m dorso eliminatorias - 7:16 horas
Lucero Mejía - 200m dorso eliminatorias - 7:16 horas
Belén Morales - 200m libre eliminatorias - 7:39 horas
Roberto Gossman - 200m libres eliminatorias - 7:51 horas
Miguel Vásquez, Roberto Bonilla, Erick Gordillo y Roberto Gossman - relevos 4x100 combinado - final - 16:17 horas
Boxeo
GUA vs. COL - Dulce Díaz vs. Leidy Rivas - femenino 51kg - ronda de 16 - 17:00 horas
GUA vs. PUR - Brandol Pérez vs. Dylan Feliciano - masculino 60kg - ronda de 16 - 18:36 horas
Ecuestre
Judith Melgar - round 3 adiestramiento - individual estilo libre - 17:00 horas
María Duarte - round 3 adiestramiento - individual estilo libre - 17:00 horas
Triatlón
Ángel Aguilar - individual masculino - 5:00 horas
Jorge Cabinal - individual masculino - 5:00 horas
Diego Pellecer - individual masculino - 5:00 horas
Mayda Hernández - individual femenino - 7:30 horas
Marlen Aguilar - individual femenino - 7:30 horas
Bivian Díaz - individual femenino - 7:30 horas
Ráquetbol
MEX vs- GUA - final por equipos - femenino - 9:00 horas
Fútbol
VEN vs. GUA - grupo A - masculino - 14:00 horas
Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.