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Así está la agenda para Guatemala este sábado en Santo Domingo 2026

  • Por Geber Osorio
01 de agosto de 2026, 07:55
Guatemala tendrá actividad este sábado en patinaje de velocidad. (Foto: COG)

Guatemala tendrá actividad este sábado en patinaje de velocidad. (Foto: COG)

Algunos de los atletas guatemaltecos tienen asegurada la disputa de finales para este sábado.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala apunta a cosechar más medallas en otras disciplinas

Los atletas nacionales tendrán actividad este sábado en más de 10 categorías diferentes y tratarán de conseguir más medallas para Guatemala.

Las participaciones de cada uno de los deportistas guatemaltecos para este 1 de agosto será de la siguiente manera:

Baloncesto

MEX vs. GUA - modalidad 3x3 - ronda preliminar - masculino - 12:30 horas

TTO vs. GUA - modalidad 3x3 - ronda preliminar - masculino - 17:00 horas

GUA vs. HON - modalidad 3x3 - ronda preliminar - femenino - 15:30 horas

PAN vs. GUA - modalidad 5x5 - puestos del 5 al 8 - masculino - 13:00 horas

Balonmano

GUA vs. MEX - grupo B - masculino - 11:00 horas

Tenis de mesa

GUA vs. ESA - grupo C - pueda por equipos - femenino - 8:00 horas

GUA vs. VEN - grupo C - prueba por equipos - femenino - 13:00 horas

GUA vs. GUY - grupo D - prueba por equipos - masculino - 10:30 horas

GUA vs. DOM - grupo D - prueba por equipos - masculino - 15:30 horas

Guatemala ya suma 10 medallas de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)
Guatemala ya suma 10 medallas de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Navegación a vela

David Hernández - sunfish - regatas 1 y 2 - 12: 00 horas

Josselyn Echeverría - sunfish - regatas 1 y 2 - 12: 00 horas

Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - mixto - 3 regatas - 10:00 horas

Diego Silvestre - ILCA 7 - 3 regatas - 10:00 horas

Cristina Castellanos - ILCA 6 - 3 regatas - 10:00 horas

Ciclismo

Jazmin Soto, Cynthia Lee, Jazmin Puac y Andrea Vásquez - ruta femenina - final - 7:00 horas

Mountain bike

Flory de León y Nataly Agustín - Cross country - final femenino - 7:30 horas

Gabriela Sáenz y Julio Ispaché - Cross country - final masculino - 9:30 horas

Patinaje de velocidad

Dalia Soberanis - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:00 horas

Luisa Sandoval - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:00 horas

Fáberson Bonilla - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:15 horas

Allan López - 1000 sprint heat 3 - eliminatoria - 6:15 horas

Luchas

GUA vs. VEN - Kayla Batres vs. Nohalis Logo - libre 50kg - cuartos de final - femenino - 8:00 horas

GUA vs. COL - Meissy Valdez vs. Katherine Rentería - libre 62kg - cuartos de final - femenino - 9:10 horas

Natación

Melissa Diego - 200m dorso eliminatorias - 7:16 horas

Lucero Mejía - 200m dorso eliminatorias - 7:16 horas

Belén Morales - 200m libre eliminatorias - 7:39 horas

Roberto Gossman - 200m libres eliminatorias - 7:51 horas

Miguel Vásquez, Roberto Bonilla, Erick Gordillo y Roberto Gossman - relevos 4x100 combinado - final - 16:17 horas

Hasta el momento Guatemala se ubica en el puesto 7 del medallero general. (Imagen: COG)
Hasta el momento Guatemala se ubica en el puesto 7 del medallero general. (Imagen: COG)

Boxeo

GUA vs. COL - Dulce Díaz vs. Leidy Rivas - femenino 51kg - ronda de 16 - 17:00 horas

GUA vs. PUR - Brandol Pérez vs. Dylan Feliciano - masculino 60kg - ronda de 16 - 18:36 horas

Ecuestre

Judith Melgar - round 3 adiestramiento - individual estilo libre - 17:00 horas

María Duarte - round 3 adiestramiento - individual estilo libre - 17:00 horas

Triatlón

Ángel Aguilar - individual masculino - 5:00 horas

Jorge Cabinal - individual masculino - 5:00 horas

Diego Pellecer - individual masculino - 5:00 horas

Mayda Hernández - individual femenino - 7:30 horas

Marlen Aguilar - individual femenino - 7:30 horas

Bivian Díaz - individual femenino - 7:30 horas

Ráquetbol

MEX vs- GUA - final por equipos - femenino - 9:00 horas

Fútbol

VEN vs. GUA - grupo A - masculino - 14:00 horas

Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.

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