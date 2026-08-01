Guatemala apunta a cosechar más medallas en otras disciplinas

A casi una semana para despedir los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Guatemala se alista para uno de los momentos más emocionantes en Santo Domingo con el estreno de algunas disciplinas como el atletismo o el ciclismo de ruta, donde se harán presentes grandes referentes del deporte nacional.
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La rama atlética llama la atención de todos los fanáticos del deporte regional debido a la emoción que generan los segundos en cada paso. Guatemala tiene varias cartas para buscar la medalla; uno de ellos es Alberto González, ganador del oro en San Salvador 2023.
Junto a él, pero en la rama femenina, Viviana Aroche espera ser protagonista luego de recién ganar el pase a los Panamericanos de Lima 2027.
Por otro lado, hay otros grandes atletas guatemaltecos que ya están en suelo dominicano para competir. José Alejandro Barrondo, Mario Pacay, Williams Julajuj, Sandra Raxón, Heidy Villegas, Thelma Fuentes y Mariandrée Chacón son las opciones fuertes de la delegación para competir en la media maratón y marcha.
A pedalear
Guatemala también estará presente en el ciclismo. A las calles saldrán figuras como Manuel Rodas, Dorian Monterroso, Henry Sam y Mardoqueo Vásquez, que siempre son opción de medallas.
La competencia de la ruta individual masculina está programada para el domingo en la avenida de El Malecón, una carretera a la orilla del mar. Recorrerán 11 vueltas, prueba que comprenderá un recorrido de 169.5 kilómetros.
En la modalidad femenina, estarán compitiendo hoy Andrea Vásquez, Jazmín Soto, Jazmín Puac y Cynthia Lee. Ellas recorrerán misma ruta, pero 8 vueltas para un total de 123.8 kilómetros.