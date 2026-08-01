Guatemala apunta a cosechar más medallas en otras disciplinas

La rama atlética llama la atención de todos los fanáticos del deporte regional debido a la emoción que generan los segundos en cada paso. Guatemala tiene varias cartas para buscar la medalla; uno de ellos es Alberto González, ganador del oro en San Salvador 2023.

Allan López se llevó la medalla de plata en 10,000 m eliminación del patinaje sobre ruedas, el mejor resultado de uno de los nuestros este viernes. (Foto: COG)